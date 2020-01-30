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      Прогноз погоди на 31 січня: поривчастий вітер та сніг з дощем увірвуться в Україну

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      Прогноз погоди на 31 січня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у п'ятницю, 31 січня, буде не надто привітною. Сильний поривчастий вітер разом зі снігом робитимуть негоду на усьому Правобережжі. Температура повітря подекуди знизиться до +2…+4 градусів.

      Загалом температура повітря протягом дня не перевищить позначок у +1…+5 градусів, на Півдні – тепліше, до +4…+9 градусів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини,
      – уточнює фахівець.

      Найтепліше у Криму та на Херсонщині, до +5…+7 градусів.

      Найхолодніше на Донеччині, Черкащині, Київщині та Вінниччині – до +2…+4 градусів.

      "У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів", – уточнює Діденко.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 31 січня:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +2…+4


      Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 31 січня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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