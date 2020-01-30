Прогноз погоди на 31 січня: поривчастий вітер та сніг з дощем увірвуться в Україну
Погода в Україні у п'ятницю, 31 січня, буде не надто привітною. Сильний поривчастий вітер разом зі снігом робитимуть негоду на усьому Правобережжі. Температура повітря подекуди знизиться до +2…+4 градусів.
Загалом температура повітря протягом дня не перевищить позначок у +1…+5 градусів, на Півдні – тепліше, до +4…+9 градусів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини,
– уточнює фахівець.
Найтепліше у Криму та на Херсонщині, до +5…+7 градусів.
Найхолодніше на Донеччині, Черкащині, Київщині та Вінниччині – до +2…+4 градусів.
"У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів", – уточнює Діденко.
Прогноз погоди на п’ятницю, 31 січня:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +4…+6
Житомир – +3…+5
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +2…+4
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 31 січня, від Укргідрометцентру