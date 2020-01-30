Прогноз погоди на 31 січня: поривчастий вітер та сніг з дощем увірвуться в Україну

Погода в Україні у п'ятницю, 31 січня, буде не надто привітною. Сильний поривчастий вітер разом зі снігом робитимуть негоду на усьому Правобережжі. Температура повітря подекуди знизиться до +2…+4 градусів.

Загалом температура повітря протягом дня не перевищить позначок у +1…+5 градусів, на Півдні – тепліше, до +4…+9 градусів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини,

– уточнює фахівець.

Найтепліше у Криму та на Херсонщині, до +5…+7 градусів.

Найхолодніше на Донеччині, Черкащині, Київщині та Вінниччині – до +2…+4 градусів.

"У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів", – уточнює Діденко.

Прогноз погоди на п’ятницю, 31 січня:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +2…+4

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +2…+4



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 31 січня, від Укргідрометцентру