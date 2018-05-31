Прогноз погоды на 31 мая: Украину охватит летняя жара

Погода в Украине в четверг, 31 мая, будет солнечной и жаркой во всех регионах. При этом ни в одной области Украины не прогнозируются дожди.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщила, что последний день весны атмосфера над Украиной отметит атмосферным фронтом.

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И чтобы мы не сильно плакали за самым красивым временем года фронт решил также слезами нас не огорчать. То есть фронт над нами пройдет, все прогностические карты его "дают", однако вот дождей из него – уж очень локально и местами,

– говорится в сообщении синоптика.

Что касается температуры воздуха 31 мая, то в западных областях Украины она составит от +26 до +30 градусов, в центральных областях – от +27 до +29 градусов, в северных – от +19 до +29 градусов, в южных – от +27 до +33 градусов и в восточных – от +22 до +29 градусов.

Скорость ветра в среднем в Украине достигнет 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды на четверг, 31 мая, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +28...+30

Ровно – +28...+30

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +31...+33

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +22...+24

Сумы – +19...+21

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +22...+24

Киев – +28...+30



Прогноз погоды в городах Украины на 31 мая