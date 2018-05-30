Прогноз погоди на 31 травня: Україну охопить літня спека

Погода в Україні у четвер, 31 травня, буде сонячною та спекотною у всіх регіонах. При цьому в жодній області України не прогнозується дощів.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

Водночас синоптик Наталка Діденко повідомила, що останній день весни атмосфера над Україною відзначить атмосферним фронтом.

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І щоб ми не сильно плакали за найкрасивішою порою року, що минає, фронт вирішив також сльозами нас не засмучувати. Тобто фронт над нами пройде, усі прогностичні карти його "дають", проте ось дощів з нього – ну дуже вже локально та місцями,

– мовиться у повідомленні синоптика.

Щодо температури повітря 31 травня, то в західних областях України вона становитиме від +26 до +30 градусів, у центральних областях – від +27 до +29 градусів, у північних – від +19 до +29 градусів, у південних – від +27 до +33 градусів та у східних – від +22 до +29 градусів.

Швидкість вітру в середньому в Україні сягатиме 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди на четвер, 31 травня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +28…+30

Рівне – +28…+30

Житомир – +27…+29

Вінниця – +28…+30

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +22…+24

Суми – +19…+21

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +22…+24

Київ – +28…+30