Прогноз погоды на 31 марта: морозная ночь, снег и порывистый ветер
Погода в Украине во вторник, 31 марта, будет прохладной. Ночью по всей территории страны, кроме восточных и южных областей, ударит мороз. Днем возможны кратковременные осадки в виде снега.
Так март завершает свои гастроли в Украине. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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В большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз – 0...-5 градусов. А днем столбики термометров едва доковыляют до +1...+6 градусов. Снег или мокрый снег, или дождь вероятные на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха,
– говорит она.
Теплее всего будет на Луганщине. Там дневная температура воздуха подскочит до +10...+12 градусов. Ночью в регионе также не предвидится мороз.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде западных, северных и центральных регионов. В частности, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях столбики термометров покажут максимум +3...+5 градусов. Ночной мороз в некоторых из этих областей достигнет 6 градусов.
Так же прохладно будет и в столице. Воздух прогреется до +3...+5 градусов. В Киеве в течение дня будет облачно, утром возможен небольшой мокрый снег.
Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на вторник, 31 марта, в городах Украины:
Ужгород – +5…+7
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +4…+6
Тернополь – +3…+5
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +3…+5
Луцк – +4…+6
Ровно – +3…+5
Житомир – +3…+5
Винница – +3…+5
Одесса – +5…+7
Николаев – +5…+7
Херсон – +8…+10
Симферополь – +9…+11
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – +3…+5
Чернигов – +3…+5
Сумы – +3…+5
Полтава – +3…+5
Днепр – +5...+7
Запорожье – +9…+11
Донецк – +9…+11
Луганск – +10…+12
Харьков – +5…+7
Киев – +3…+5
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