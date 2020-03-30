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      Прогноз погоды на 31 марта: морозная ночь, снег и порывистый ветер

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      Прогноз погоды на 31 марта / Иллюстративное фото / Konkurent.in.ua

      Погода в Украине во вторник, 31 марта, будет прохладной. Ночью по всей территории страны, кроме восточных и южных областей, ударит мороз. Днем возможны кратковременные осадки в виде снега.

      Так март завершает свои гастроли в Украине. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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      В большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз – 0...-5 градусов. А днем ​​столбики термометров едва доковыляют до +1...+6 градусов. Снег или мокрый снег, или дождь вероятные на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха,
      – говорит она.

      Теплее всего будет на Луганщине. Там дневная температура воздуха подскочит до +10...+12 градусов. Ночью в регионе также не предвидится мороз.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде западных, северных и центральных регионов. В частности, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях столбики термометров покажут максимум +3...+5 градусов. Ночной мороз в некоторых из этих областей достигнет 6 градусов.

      Так же прохладно будет и в столице. Воздух прогреется до +3...+5 градусов. В Киеве в течение дня будет облачно, утром возможен небольшой мокрый снег.

      Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

      Прогноз погоды на вторник, 31 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +5…+7

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +4…+6

      Тернополь – +3…+5

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +3…+5

      Луцк – +4…+6

      Ровно – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Винница – +3…+5

      Одесса – +5…+7

      Николаев – +5…+7

      Херсон – +8…+10

      Симферополь – +9…+11

      Кропивницкий – +3…+5

      Черкассы – +3…+5

      Чернигов – +3…+5

      Сумы – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +9…+11

      Донецк – +9…+11

      Луганск – +10…+12

      Харьков – +5…+7

      Киев – +3…+5


      Прогноз погоды на 31 марта от Укргидрометцентра

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
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