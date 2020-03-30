Прогноз погоды на 31 марта: морозная ночь, снег и порывистый ветер

Погода в Украине во вторник, 31 марта, будет прохладной. Ночью по всей территории страны, кроме восточных и южных областей, ударит мороз. Днем возможны кратковременные осадки в виде снега.

Так март завершает свои гастроли в Украине. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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В большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз – 0...-5 градусов. А днем ​​столбики термометров едва доковыляют до +1...+6 градусов. Снег или мокрый снег, или дождь вероятные на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха,

– говорит она.

Теплее всего будет на Луганщине. Там дневная температура воздуха подскочит до +10...+12 градусов. Ночью в регионе также не предвидится мороз.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде западных, северных и центральных регионов. В частности, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях столбики термометров покажут максимум +3...+5 градусов. Ночной мороз в некоторых из этих областей достигнет 6 градусов.

Так же прохладно будет и в столице. Воздух прогреется до +3...+5 градусов. В Киеве в течение дня будет облачно, утром возможен небольшой мокрый снег.

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на вторник, 31 марта, в городах Украины:

Ужгород – +5…+7

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +3…+5

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +3…+5

Луцк – +4…+6

Ровно – +3…+5

Житомир – +3…+5

Винница – +3…+5

Одесса – +5…+7

Николаев – +5…+7

Херсон – +8…+10

Симферополь – +9…+11

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +3…+5

Чернигов – +3…+5

Сумы – +3…+5

Полтава – +3…+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +9…+11

Донецк – +9…+11

Луганск – +10…+12

Харьков – +5…+7

Киев – +3…+5



Прогноз погоды на 31 марта от Укргидрометцентра