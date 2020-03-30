Прогноз погоди на 31 березня: морозна ніч, сніг та поривчастий вітер

Погода в Україні у вівторок, 31 березня, буде прохолодною. Вночі по всій території країни, окрім східних та південних областей, вдарить мороз. Вдень можливі короткочасні опади у вигляді снігу.

Так березень завершує свої гастролі в Україні. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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У більшості областей України очікується, хоч і невеликий, проте все ж мороз – 0…-5 градусів. А вдень стовпчики термометрів ледве дошкандибають до +1…+6 градусів. Сніг або мокрий сніг, або дощ ймовірні на Заході, Півночі та у Вінницькій області. Залежно від коливань температури повітря,

– зауважує вона.

Найтепліше буде на Луганщині. Там денна температура повітря підскочить до +10…+12 градусів. Вночі у регіоні також не передбачається мороз.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці західних, північних та центральних регіонів. Зокрема, на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині та Кіровоградщині стовпчики термометрів покажуть максимум +3…+5 градусів. Нічний мороз у деяких з цих областей сягне -6 градусів.

Так само прохолодно буде й у столиці. Повітря прогріється до +3…+5 градусів. У Києві протягом дня буде хмарно, вранці можливий невеликий мокрий сніг.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на вівторок, 31 березня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +10…+12

Харків – +5…+7

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 31 березня від Укргідрометцентру