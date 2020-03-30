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      Прогноз погоди на 31 березня: морозна ніч, сніг та поривчастий вітер

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      Прогноз погоди на 31 березня / Ілюстративне фото / Konkurent.in.ua

      Погода в Україні у вівторок, 31 березня, буде прохолодною. Вночі по всій території країни, окрім східних та південних областей, вдарить мороз. Вдень можливі короткочасні опади у вигляді снігу.

      Так березень завершує свої гастролі в Україні. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      У більшості областей України очікується, хоч і невеликий, проте все ж мороз – 0…-5 градусів. А вдень стовпчики термометрів ледве дошкандибають до +1…+6 градусів. Сніг або мокрий сніг, або дощ ймовірні на Заході, Півночі та у Вінницькій області. Залежно від коливань температури повітря,
      – зауважує вона.

      Найтепліше буде на Луганщині. Там денна температура повітря підскочить до +10…+12 градусів. Вночі у регіоні також не передбачається мороз.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці західних, північних та центральних регіонів. Зокрема, на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині та Кіровоградщині стовпчики термометрів покажуть максимум +3…+5 градусів. Нічний мороз у деяких з цих областей сягне -6 градусів.

      Так само прохолодно буде й у столиці. Повітря прогріється до +3…+5 градусів. У Києві протягом дня буде хмарно, вранці можливий невеликий мокрий сніг.

      Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на вівторок, 31 березня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +5...+7

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +5…+7

      Київ – +3…+5


      Прогноз погоди на 31 березня від Укргідрометцентру

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода
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