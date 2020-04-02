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      Прогноз погоды на 3 апреля: в Украине будет тепло, на западе вечером – небольшой дождь

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      Прогноз погоды на 3 апреля / narodna-pravda.ua

      Погода в Украине в пятницу, 3 апреля, будет сухой, теплой и солнечной. Лишь в западных областях вечером пройдет небольшой дождь, а в Карпатах – снег. Температура воздуха прогреется до +12...+14 градусов.

      Украина находится в зоне влияния антициклона, поэтому 3 апреля будет преобладать сухая солнечная погода. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы.

      Поэтому наши западные области 3 апреля прикроет облаками, и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах со снегом,
      – отметила Диденко.

      Ветер будет умеренным, 5 – 10 метров в секунду, будет дуть с юго-запада. Столбики термометров будут достигать до + 10...+15 градусов.

      В Киеве ожидают переменную облачность, будет светить солнце. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +12...+14

      Винница – +12...+14

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +13...+15

      Сумы - + 13... + 15

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +13...+15

      Киев – +13...+15


      Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карпаты Погода
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