Прогноз погоды на 3 апреля: в Украине будет тепло, на западе вечером – небольшой дождь

Погода в Украине в пятницу, 3 апреля, будет сухой, теплой и солнечной. Лишь в западных областях вечером пройдет небольшой дождь, а в Карпатах – снег. Температура воздуха прогреется до +12...+14 градусов.

Украина находится в зоне влияния антициклона, поэтому 3 апреля будет преобладать сухая солнечная погода. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы.

Поэтому наши западные области 3 апреля прикроет облаками, и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах со снегом,

– отметила Диденко.

Ветер будет умеренным, 5 – 10 метров в секунду, будет дуть с юго-запада. Столбики термометров будут достигать до + 10...+15 градусов.

В Киеве ожидают переменную облачность, будет светить солнце. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы - + 13... + 15

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +13...+15



Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру