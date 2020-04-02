Прогноз погоды на 3 апреля: в Украине будет тепло, на западе вечером – небольшой дождь
Погода в Украине в пятницу, 3 апреля, будет сухой, теплой и солнечной. Лишь в западных областях вечером пройдет небольшой дождь, а в Карпатах – снег. Температура воздуха прогреется до +12...+14 градусов.
Украина находится в зоне влияния антициклона, поэтому 3 апреля будет преобладать сухая солнечная погода. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы.
Поэтому наши западные области 3 апреля прикроет облаками, и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах со снегом,
– отметила Диденко.
Ветер будет умеренным, 5 – 10 метров в секунду, будет дуть с юго-запада. Столбики термометров будут достигать до + 10...+15 градусов.
В Киеве ожидают переменную облачность, будет светить солнце. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Сумы - + 13... + 15
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +13...+15
Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру
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