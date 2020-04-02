Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні буде тепло, на заході ввечері – невеликий дощ
Погода в Україні у п’ятницю, 3 квітня, буде сухою, теплою та сонячною. Лише у західних областях увечері пройде невеликий дощ, а у Карпатах – сніг. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів.
Україна належить зоні впливу антициклону, тому 3 квітня переважатиме суха сонячна погода. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Проте наблизиться атмосферний фронт із північного заходу Європи.
Тому наші західні області 3 квітня прикриє хмарами й ввечері там пройде невеликий дощ, у Карпатах зі снігом,
– зазначила Діденко.
Вітер буде помірним, 5 – 10 метрів за секунду, дутиме із південного заходу. Стовпчики термометрів сягатимуть до +10...+15 градусів.
У Києві очікують мінливу хмарність, світитиме сонце. Вдень температура повітря підніметься до +14 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 3 квітня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +11…+13
Рівне – +12…+14
Житомир – +12…+14
Вінниця – +12…+14
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +12…+14
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +13…+15
Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру
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