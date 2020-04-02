Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні буде тепло, на заході ввечері – невеликий дощ

Погода в Україні у п’ятницю, 3 квітня, буде сухою, теплою та сонячною. Лише у західних областях увечері пройде невеликий дощ, а у Карпатах – сніг. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів.

Україна належить зоні впливу антициклону, тому 3 квітня переважатиме суха сонячна погода. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Читайте також На Закарпатті розцвіли сакури та магнолії: фото і відео Проте наблизиться атмосферний фронт із північного заходу Європи. Тому наші західні області 3 квітня прикриє хмарами й ввечері там пройде невеликий дощ, у Карпатах зі снігом,

– зазначила Діденко. Вітер буде помірним, 5 – 10 метрів за секунду, дутиме із південного заходу. Стовпчики термометрів сягатимуть до +10...+15 градусів. У Києві очікують мінливу хмарність, світитиме сонце. Вдень температура повітря підніметься до +14 градусів. Прогноз погоди на п’ятницю, 3 квітня, у містах України: Ужгород – +12…+14 Львів – +12…+14 Івано-Франківськ – +12…+14 Тернопіль – +12…+14 Чернівці – +13…+15 Хмельницький – +12…+14 Луцьк – +11…+13 Рівне – +12…+14 Житомир – +12…+14 Вінниця – +12…+14 Одеса – +11…+13 Миколаїв – +12…+14 Херсон – +13…+15 Сімферополь – +12…+14 Кропивницький – +13…+15 Черкаси – +13…+15 Чернігів – +13…+15 Суми – +13…+15 Полтава – +12…+14 Дніпро – +13…+15 Запоріжжя – +12…+14 Донецьк – +12…+14 Луганськ – +13…+15 Харків – +13…+15 Київ – +13…+15

Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру