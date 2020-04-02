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      Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні буде тепло, на заході ввечері – невеликий дощ

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      Прогноз погоди на 3 квітня: / narodna-pravda.ua

      Погода в Україні у п’ятницю, 3 квітня, буде сухою, теплою та сонячною. Лише у західних областях увечері пройде невеликий дощ, а у Карпатах – сніг. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів.

      Україна належить зоні впливу антициклону, тому 3 квітня переважатиме суха сонячна погода. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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      Проте наблизиться атмосферний фронт із північного заходу Європи.

      Тому наші західні області 3 квітня прикриє хмарами й ввечері там пройде невеликий дощ, у Карпатах зі снігом, 
      – зазначила Діденко.

      Вітер буде помірним, 5 – 10 метрів за секунду, дутиме із південного заходу. Стовпчики термометрів сягатимуть до +10...+15 градусів.

      У Києві очікують мінливу хмарність, світитиме сонце. Вдень температура повітря підніметься до +14 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 3 квітня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +13…+15

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +13…+15

      Київ – +13…+15


      Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карпати Погода
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