Погода в понедельник, 3 декабря, будет прохладной, однако в западных регионах и на побережье Черного и Азовского морей столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок. Осадки синоптики прогнозируют только на западе.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

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Теплее всего будет на юге. Так, в частности, в Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +4 ... + 6 градусов. В западных регионах тоже – оттепель. На Львовщине температура воздуха достигнет +3 ... + 5 градусов.

А вот холодное будет на северо-востоке страны. В частности, на Харьковщине температура воздуха опустится до -4 ...- 6 градусов.

Почти по всей Украине в понедельник, 3 декабря, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. А вот в западных областях синоптики прогнозируют снег с дождем.

Ветер будет южным, 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на понедельник, 3 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2 ... + 4

Львов – +3 ... + 5

Ивано-Франковск – +2 ... +4

Тернополь – + 1 ... + 3

Черновцы – +2 ... +4

Хмельницкий – 0 ... + 2

Луцк – +2 ... +4

Ровно – + 1 ... + 3

Житомир – -1 ... + 1

Винница – -1 ... + 1

Одесса – + 4 ... + 6

Николаев – + 2 ... + 4

Херсон – + 1 ... + 3

Симферополь – + 4 ... + 6

Кропивницкий – 0 ... -2

Черкассы – 0 ... –2

Чернигов – -2 ... -4

Сумы – -3 ... -5

Полтава – -1 ... -3

Днепр – -1 ... -3

Запорожье – 0 ... + 2

Донецк – -1 ... + 1

Луганск – -1 ... -3

Харьков – -4 ... -6

Киев – 0 ... -2



Погода в Украине на понедельник, 3 декабря, от Укргидрометцентра