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      Прогноз погоды на 3 декабря: в Украину идет потепление, на западе – снег с дождем

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      Погода на 3 декабря в Украине
      Погода на 3 декабря в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в понедельник, 3 декабря, будет прохладной, однако в западных регионах и на побережье Черного и Азовского морей столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок. Осадки синоптики прогнозируют только на западе.

      Об этом информируют в Укргидрометцентре.

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      Теплее всего будет на юге. Так, в частности, в Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +4 ... + 6 градусов. В западных регионах тоже – оттепель. На Львовщине температура воздуха достигнет +3 ... + 5 градусов.

      А вот холодное будет на северо-востоке страны. В частности, на Харьковщине температура воздуха опустится до -4 ...- 6 градусов.

      Почти по всей Украине в понедельник, 3 декабря, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. А вот в западных областях синоптики прогнозируют снег с дождем.

      Ветер будет южным, 5 – 10 метров в секунду.

      Прогноз погоды на понедельник, 3 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2 ... + 4

      Львов – +3 ... + 5

      Ивано-Франковск – +2 ... +4

      Тернополь – + 1 ... + 3

      Черновцы – +2 ... +4

      Хмельницкий – 0 ... + 2

      Луцк – +2 ... +4

      Ровно – + 1 ... + 3

      Житомир – -1 ... + 1

      Винница – -1 ... + 1

      Одесса – + 4 ... + 6

      Николаев – + 2 ... + 4

      Херсон – + 1 ... + 3

      Симферополь – + 4 ... + 6

      Кропивницкий – 0 ... -2

      Черкассы – 0 ... –2

      Чернигов – -2 ... -4

      Сумы – -3 ... -5

      Полтава – -1 ... -3

      Днепр – -1 ... -3

      Запорожье – 0 ... + 2

      Донецк – -1 ... + 1

      Луганск – -1 ... -3

      Харьков – -4 ... -6

      Киев – 0 ... -2

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      Погода в Украине на понедельник, 3 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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