Прогноз погоды на 3 декабря: в Украину идет потепление, на западе – снег с дождем
Погода в понедельник, 3 декабря, будет прохладной, однако в западных регионах и на побережье Черного и Азовского морей столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок. Осадки синоптики прогнозируют только на западе.
Об этом информируют в Укргидрометцентре.
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Теплее всего будет на юге. Так, в частности, в Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +4 ... + 6 градусов. В западных регионах тоже – оттепель. На Львовщине температура воздуха достигнет +3 ... + 5 градусов.
А вот холодное будет на северо-востоке страны. В частности, на Харьковщине температура воздуха опустится до -4 ...- 6 градусов.
Почти по всей Украине в понедельник, 3 декабря, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. А вот в западных областях синоптики прогнозируют снег с дождем.
Ветер будет южным, 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 3 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2 ... + 4
Львов – +3 ... + 5
Ивано-Франковск – +2 ... +4
Тернополь – + 1 ... + 3
Черновцы – +2 ... +4
Хмельницкий – 0 ... + 2
Луцк – +2 ... +4
Ровно – + 1 ... + 3
Житомир – -1 ... + 1
Винница – -1 ... + 1
Одесса – + 4 ... + 6
Николаев – + 2 ... + 4
Херсон – + 1 ... + 3
Симферополь – + 4 ... + 6
Кропивницкий – 0 ... -2
Черкассы – 0 ... –2
Чернигов – -2 ... -4
Сумы – -3 ... -5
Полтава – -1 ... -3
Днепр – -1 ... -3
Запорожье – 0 ... + 2
Донецк – -1 ... + 1
Луганск – -1 ... -3
Харьков – -4 ... -6
Киев – 0 ... -2
Погода в Украине на понедельник, 3 декабря, от Укргидрометцентра