Погода у понеділок, 3 грудня, буде прохолодною, проте у західних регіонах та на узбережжі Чорного і Азовського морів стовпчики термометрів піднімуться до плюсових позначок. Опади синоптики прогнозують лише на заході.

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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Найтепліше буде на півдні. Так, зокрема, в Одеській області та в Криму повітря прогріється до +4...+6 градусів. У західних регіонах теж – відлига. На Львівщині температура повітря сягне +3...+5 градусів.

А ось найхолодніше буде на північному сході країни. Зокрема, на Харківщині температура повітря опуститься до -4...-6 градусів.

Майже по всій Україні у понеділок, 3 грудня, буде малохмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. А ось у західних областях синоптики прогнозують сніг із дощем.

Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на понеділок, 3 грудня, у містах України:

Ужгород – +2...+4

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +2…+4

Рівне – +1…+3

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -2…-4

Суми – -3…-5

Полтава – -1…-3

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…-3

Харків – -4…-6

Київ – 0…-2



Погода в Україні на понеділок, 3 грудня, від Укргідрометцентру