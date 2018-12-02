Прогноз погоди на 3 грудня: в Україну йде потепління, на заході – сніг з дощем
Погода у понеділок, 3 грудня, буде прохолодною, проте у західних регіонах та на узбережжі Чорного і Азовського морів стовпчики термометрів піднімуться до плюсових позначок. Опади синоптики прогнозують лише на заході.
Про це інформують в Укргідрометцентрі.
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Найтепліше буде на півдні. Так, зокрема, в Одеській області та в Криму повітря прогріється до +4...+6 градусів. У західних регіонах теж – відлига. На Львівщині температура повітря сягне +3...+5 градусів.
А ось найхолодніше буде на північному сході країни. Зокрема, на Харківщині температура повітря опуститься до -4...-6 градусів.
Майже по всій Україні у понеділок, 3 грудня, буде малохмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. А ось у західних областях синоптики прогнозують сніг із дощем.
Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на понеділок, 3 грудня, у містах України:
Ужгород – +2...+4
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +2…+4
Рівне – +1…+3
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -2…-4
Суми – -3…-5
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…-3
Харків – -4…-6
Київ – 0…-2
Погода в Україні на понеділок, 3 грудня, від Укргідрометцентру