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      Прогноз погоди на 3 грудня: в Україну йде потепління, на заході – сніг з дощем

      241 Читать новость на русском
      Погода на 3 грудня в Україні
      Погода на 3 грудня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода у понеділок, 3 грудня, буде прохолодною, проте у західних регіонах та на узбережжі Чорного і Азовського морів стовпчики термометрів піднімуться до плюсових позначок. Опади синоптики прогнозують лише на заході.

      Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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      Найтепліше буде на півдні. Так, зокрема, в Одеській області та в Криму повітря прогріється до +4...+6 градусів. У західних регіонах теж – відлига. На Львівщині температура повітря сягне +3...+5 градусів.

      А ось найхолодніше буде на північному сході країни. Зокрема, на Харківщині температура повітря опуститься до -4...-6 градусів.

      Майже по всій Україні у понеділок, 3 грудня, буде малохмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. А ось у західних областях синоптики прогнозують сніг із дощем.

      Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на понеділок, 3 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2...+4

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +1…+3

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -3…-5

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -4…-6

      Київ – 0…-2

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      Погода в Україні на понеділок, 3 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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