Прогноз погоды на 3 декабря: почти по всей Украине пройдет снег, местами – сильно

Погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет снежной, однако не слишком холодной. Небольшой мороз вероятен на Западе и Севере страны. Тепло еще задержится на Юге. Снега там тоже пока нечего ожидать, но будет падать дождь.

Снежный массив движется в восточном направлении, поэтому под снежным покрывалом вскоре окажутся все украинские регионы. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах – невесть что, то есть, гололедица и труднопроходимые тротуары. Поэтому пешеходам стоит позаботиться о соответствующей обуви,

– отмечает специалист.

По словам Диденко, сложной (из-за снега – 24 канал) предполагается ситуация в ночь со 2 на 3 декабря, осадки могут быть даже сильными.

Утром и днем ​​3 декабря восточные области также окажутся среди зимней погоды: будет мокрый снег, снег и гололедица.

"В зимнем дебюте будет участвовать специально приглашенный гость – порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Поэтому ощущение холода усилится", – добавляет синоптик.

Внимание! 3 декабря ухудшение погодных условий: в течение суток, кроме южных областей, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах – значительный снег. Образование снежного покрова высотой 3 – 10 сантиметров, на дорогах гололед. 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Преимущественно по всей территории Украины температурные отметки будут колебаться в пределах -1...+1 градуса тепла.

Теплее всего будет на побережьях морей. В частности, в Одесской области воздух прогреется до +4...+6 градусов. На Херсонщине, Николаевщине, в Запорожье и в Крыму – +3...+5 градусов.

В Киеве тоже будет идти снег, температура воздуха будет держаться в пределах -1...+1 градуса.

Прогноз погоды на вторник, 3 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1…+1

Львов – -1…+1

Ивано-Франковск – -1…+1

Тернополь – -1…+1

Черновцы – -1…+1

Хмельницкий – -1…+1

Луцк – -1…+1

Ровно – -1…+1

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – +4…+6

Николаев – +3…+5

Херсон – +3…+5

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – -0…+2

Черкассы – -1…+1

Чернигов – -1…+1

Сумы – 0…-2

Полтава – -1…+1

Днепр – 0…+2

Запорожье – +3…+5

Донецк – 0…+2

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – -1…+1



Прогноз погоды на вторник, 3 декабря, от Укргидрометцентра