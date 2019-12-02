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      Прогноз погоды на 3 декабря: почти по всей Украине пройдет снег, местами – сильно

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      Прогноз погоды на 3 декабря / tseneg.mn

      Погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет снежной, однако не слишком холодной. Небольшой мороз вероятен на Западе и Севере страны. Тепло еще задержится на Юге. Снега там тоже пока нечего ожидать, но будет падать дождь.

      Снежный массив движется в восточном направлении, поэтому под снежным покрывалом вскоре окажутся все украинские регионы. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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      3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах – невесть что, то есть, гололедица и труднопроходимые тротуары. Поэтому пешеходам стоит позаботиться о соответствующей обуви,
      – отмечает специалист.

      По словам Диденко, сложной (из-за снега – 24 канал) предполагается ситуация в ночь со 2 на 3 декабря, осадки могут быть даже сильными.

      Утром и днем ​​3 декабря восточные области также окажутся среди зимней погоды: будет мокрый снег, снег и гололедица.

      "В зимнем дебюте будет участвовать специально приглашенный гость – порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Поэтому ощущение холода усилится", – добавляет синоптик.

      Внимание! 3 декабря ухудшение погодных условий: в течение суток, кроме южных областей, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах – значительный снег. Образование снежного покрова высотой 3 – 10 сантиметров, на дорогах гололед. 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

      Преимущественно по всей территории Украины температурные отметки будут колебаться в пределах -1...+1 градуса тепла.

      Теплее всего будет на побережьях морей. В частности, в Одесской области воздух прогреется до +4...+6 градусов. На Херсонщине, Николаевщине, в Запорожье и в Крыму – +3...+5 градусов.

      В Киеве тоже будет идти снег, температура воздуха будет держаться в пределах -1...+1 градуса.

      Прогноз погоды на вторник, 3 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1…+1

      Львов – -1…+1

      Ивано-Франковск – -1…+1

      Тернополь – -1…+1

      Черновцы – -1…+1

      Хмельницкий – -1…+1

      Луцк – -1…+1

      Ровно – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Винница – -1…+1

      Одесса – +4…+6

      Николаев – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Симферополь – +3…+5

      Кропивницкий – -0…+2

      Черкассы – -1…+1

      Чернигов – -1…+1

      Сумы – 0…-2

      Полтава – -1…+1

      Днепр – 0…+2

      Запорожье – +3…+5

      Донецк – 0…+2

      Луганск – -1…+1

      Харьков – -1…+1

      Киев – -1…+1

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      Прогноз погоды на вторник, 3 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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