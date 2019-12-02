Прогноз погоды на 3 декабря: почти по всей Украине пройдет снег, местами – сильно
Погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет снежной, однако не слишком холодной. Небольшой мороз вероятен на Западе и Севере страны. Тепло еще задержится на Юге. Снега там тоже пока нечего ожидать, но будет падать дождь.
Снежный массив движется в восточном направлении, поэтому под снежным покрывалом вскоре окажутся все украинские регионы. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах – невесть что, то есть, гололедица и труднопроходимые тротуары. Поэтому пешеходам стоит позаботиться о соответствующей обуви,
– отмечает специалист.
По словам Диденко, сложной (из-за снега – 24 канал) предполагается ситуация в ночь со 2 на 3 декабря, осадки могут быть даже сильными.
Утром и днем 3 декабря восточные области также окажутся среди зимней погоды: будет мокрый снег, снег и гололедица.
"В зимнем дебюте будет участвовать специально приглашенный гость – порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Поэтому ощущение холода усилится", – добавляет синоптик.
Внимание! 3 декабря ухудшение погодных условий: в течение суток, кроме южных областей, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах – значительный снег. Образование снежного покрова высотой 3 – 10 сантиметров, на дорогах гололед. 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Преимущественно по всей территории Украины температурные отметки будут колебаться в пределах -1...+1 градуса тепла.
Теплее всего будет на побережьях морей. В частности, в Одесской области воздух прогреется до +4...+6 градусов. На Херсонщине, Николаевщине, в Запорожье и в Крыму – +3...+5 градусов.
В Киеве тоже будет идти снег, температура воздуха будет держаться в пределах -1...+1 градуса.
Прогноз погоды на вторник, 3 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1…+1
Львов – -1…+1
Ивано-Франковск – -1…+1
Тернополь – -1…+1
Черновцы – -1…+1
Хмельницкий – -1…+1
Луцк – -1…+1
Ровно – -1…+1
Житомир – -1…+1
Винница – -1…+1
Одесса – +4…+6
Николаев – +3…+5
Херсон – +3…+5
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – -0…+2
Черкассы – -1…+1
Чернигов – -1…+1
Сумы – 0…-2
Полтава – -1…+1
Днепр – 0…+2
Запорожье – +3…+5
Донецк – 0…+2
Луганск – -1…+1
Харьков – -1…+1
Киев – -1…+1