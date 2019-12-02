Прогноз погоди на 3 грудня: майже по всій Україні сніжитиме, подекуди – сильно

Погода в Україні у вівторок, 3 грудня, буде сніжною, проте не надто холодною. Невеличкий мороз імовірний на Заході та Півночі країни. Тепло ще затримається на Півдні. Снігу там теж поки годі очікувати, але падатиме дощ.

Сніговий масив рухається у східному напрямку, тому під сніговим покривалом невдовзі опиняться усі українські регіони. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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3-го грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах – казна-що, тобто, ожеледиця та малопрохідні тротуари. Тому пішоходам варто подбати про відповідне взуття,

– зазначає фахівчиня.

За словами Діденко, найскладнішою (через сніг – 24 канал) передбачається ситуація в ніч з 2 на 3 грудня, опади можуть бути навіть сильними.

Вранці та вдень 3 грудня східні області також опиняться серед зимової погоди: буде мокрий сніг, сніг та ожеледиця.

"У зимовому дебюті братиме участь спеціально запрошений гість – поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться", – додає синоптикиня.

Увага! 3 грудня погіршення погодних умов: протягом доби, крім південних областей, сніг у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях та у Карпатах – значний сніг. Утворення снігового покриву висотою 3 – 10 сантиметрів, на дорогах ожеледиця. 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Переважно по всій території України температурні позначки коливатимуться в межах -1…+1 градуса тепла.

Найтепліше буде на узбережжях морів. Зокрема, на Одещині повітря прогріється до +4…+6 градусів. На Херсонщині, Миколаївщині, у Запоріжжі та у Криму – +3…+5 градусів.

У Києві теж сніжитиме, температура повітря триматиметься в межах -1…+1 градуса.

Прогноз погоди на вівторок, 3 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -0…+2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на вівторок, 3 грудня, від Укргідрометцентру