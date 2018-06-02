Прогноз погоды на 3 июня: в Украине задержится жара, лишь на Западе – вероятны грозы
В Украине в воскресенье, 3 июня, останется сухая и жаркая погода. Лишь в западных и северных регионах – вероятны грозы. Температурные отметки поднимутся до +27...+29 градусов.
Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В воскресенье вероятность дождей с грозами крупнейшая на Западе и Севере. На остальной территории – сухо,
– передает синоптик.
По всей территории Украины метеорологи предсказывают комфортную температуру воздуха – до +24...+29 градусов. На побережьях Черного и Азовского морей температурные отметки будут колебаться от +23 до +27 градусов.
В Киеве в воскресенье ожидается и солнце, и дождь с грозой, температура воздуха прогреется до +28.
Прогноз погоды на воскресенье, 3 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +24...+26
Киев – +25...+27
Погода в Украине на 3 июня 2018 года от Гидрометцентра