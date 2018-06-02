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Прогноз погоды на 3 июня: в Украине задержится жара, лишь на Западе – вероятны грозы

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Прогноз погоды в Украине на 3 июня
Прогноз погоды в Украине на 3 июня

В Украине в воскресенье, 3 июня, останется сухая и жаркая погода. Лишь в западных и северных регионах – вероятны грозы. Температурные отметки поднимутся до +27...+29 градусов.

Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В воскресенье вероятность дождей с грозами крупнейшая на Западе и Севере. На остальной территории – сухо,
– передает синоптик.

По всей территории Украины метеорологи предсказывают комфортную температуру воздуха – до +24...+29 градусов. На побережьях Черного и Азовского морей температурные отметки будут колебаться от +23 до +27 градусов.

В Киеве в воскресенье ожидается и солнце, и дождь с грозой, температура воздуха прогреется до +28.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26

Киев – +25...+27

погода в Україні
Погода в Украине на 3 июня 2018 года от Гидрометцентра

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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