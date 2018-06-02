Прогноз погоди на 3 червня: в Україні затримається спека, лише на Заході – ймовірні грози
В Україні у неділю, 3 червня, залишиться суха та спекотна погода. Лише у західних та північних регіонах – ймовірні грози. Температурні позначки піднімуться до +27...+29 градусів.
Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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У неділю ймовірність дощів з грозами найбільша на Заході та Півночі. На решті території – сухо,
– передає синоптик.
По всій території України метеорологи передбачають комфортну температуру повітря – до +24...+29 градусів. На узбережжях Чорного та Азовського морів температурні позначки коливатимуться від +23 до +27 градусів.
У Києві в неділю очікується і сонце, і дощ з грозою, температура повітря прогріється до +28.
Прогноз погоди на неділю, 3 червня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +25…+27
Вінниця – +24…+26
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +24…+26
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +24…+26
Київ – +25…+27
Погода в Україні на 3 червня 2018 року від Укргідрометцентру