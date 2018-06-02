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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Прогноз погоди на 3 червня: в Україні затримається спека, лише на Заході – ймовірні грози

601 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 3 червня
Прогноз погоди в Україні на 3 червня / фото з відкритих джерел

В Україні у неділю, 3 червня, залишиться суха та спекотна погода. Лише у західних та північних регіонах – ймовірні грози. Температурні позначки піднімуться до +27...+29 градусів.

Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У неділю ймовірність дощів з грозами найбільша на Заході та Півночі. На решті території – сухо,
– передає синоптик.

По всій території України метеорологи передбачають комфортну температуру повітря – до +24...+29 градусів. На узбережжях Чорного та Азовського морів температурні позначки коливатимуться від +23 до +27 градусів.

У Києві в неділю очікується і сонце, і дощ з грозою, температура повітря прогріється до +28.

Прогноз погоди на неділю, 3 червня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +25…+27

Вінниця – +24…+26

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +24…+26

Київ – +25…+27

погода в Україні
Погода в Україні на 3 червня 2018 року від Укргідрометцентру

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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