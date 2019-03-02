Прогноз погоды на 3 марта: в воскресенье весна подарит много солнца и тепла
Погода в Украине в воскресенье, 3 марта, будет солнечной и малооблачной. Почти во всех регионах заметно потеплеет: столбики термометров местами поднимутся даже до +9 градусов.
Правда, холод все еще останется в восточных областях, там температурные отметки днем опустятся до зимнего "минуса", передает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, теплее всего будет на Львовщине и в Черновицкой области. Там воздух прогреется до +7...+9 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде восточных регионов. Так, на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине и Луганщине даже днем будет наблюдаться небольшой "минус". Температура воздуха в этих областях будет достигать -1...+1 градус.
На остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов.
Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду, осадков синоптики не предвидят.
В Киеве – тоже солнечно и без осадков, воздух прогреется до +2...+4 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 3 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +6...+8
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь –+3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +1...+3
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +2...+4
Прогноз погоды на воскресенье, 3 марта, от Укргидрометцентра