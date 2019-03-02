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      Прогноз погоды на 3 марта: в воскресенье весна подарит много солнца и тепла

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      Погода 3 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 3 марта / фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 3 марта, будет солнечной и малооблачной. Почти во всех регионах заметно потеплеет: столбики термометров местами поднимутся даже до +9 градусов.

      Правда, холод все еще останется в восточных областях, там температурные отметки днем опустятся до зимнего "минуса", передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, теплее всего будет на Львовщине и в Черновицкой области. Там воздух прогреется до +7...+9 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде восточных регионов. Так, на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине и Луганщине даже днем будет наблюдаться небольшой "минус". Температура воздуха в этих областях будет достигать -1...+1 градус.

      На остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов.

      Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду, осадков синоптики не предвидят.

      В Киеве – тоже солнечно и без осадков, воздух прогреется до +2...+4 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 3 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +4...+6

      Винница – +3...+5

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь –+3...+5

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +1...+3

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – 0...+2

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – +2...+4

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      Прогноз погоды на воскресенье, 3 марта, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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