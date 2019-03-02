Прогноз погоды на 3 марта: в воскресенье весна подарит много солнца и тепла

Погода в Украине в воскресенье, 3 марта, будет солнечной и малооблачной. Почти во всех регионах заметно потеплеет: столбики термометров местами поднимутся даже до +9 градусов.

Правда, холод все еще останется в восточных областях, там температурные отметки днем опустятся до зимнего "минуса", передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, теплее всего будет на Львовщине и в Черновицкой области. Там воздух прогреется до +7...+9 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде восточных регионов. Так, на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине и Луганщине даже днем будет наблюдаться небольшой "минус". Температура воздуха в этих областях будет достигать -1...+1 градус.

На остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов.

Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду, осадков синоптики не предвидят.

В Киеве – тоже солнечно и без осадков, воздух прогреется до +2...+4 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь –+3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +1...+3

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на воскресенье, 3 марта, от Укргидрометцентра