Прогноз погоди на 3 березня: у неділю весна подарує багато сонця та тепла
Погода в Україні у неділю, 3 березня, буде сонячно та малохмарною. Майже в усіх регіонах помітно потепліє: стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +9 градусів.
Щоправда, холод все ще залишиться у східних областях, там температурні позначки вдень опустяться до зимового "мінуса", передає український синоптик Наталка Діденко.
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Так, найтепліше буде на Львівщині та Чернівеччині. Там повітря прогріється до +7...+9 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці східних регіонів. Так, на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині навіть вдень спостерігатиметься невеликий "мінус". Температура повітря у цих областях сягатиме -1...+1 градус.
На решті території України температура повітря коливатиметься від +3 до +7 градусів.
Вітер буде південно-західним 5 – 10 метрів за секунду, опадів синоптики не передбачають.
У Києві – теж сонячно та без опадів, повітря прогріється до +2...+4 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 3 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +5…+7
Житомир – +4…+6
Вінниця – +3…+5
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь –+3…+5
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +1…+3
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – +2…+4
Прогноз погоди на неділю, 3 березня, від Укргідрометцентру