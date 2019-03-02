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      Прогноз погоди на 3 березня: у неділю весна подарує багато сонця та тепла

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      Погода 3 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 3 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 3 березня, буде сонячно та малохмарною. Майже в усіх регіонах помітно потепліє: стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +9 градусів.

      Щоправда, холод все ще залишиться у східних областях, там температурні позначки вдень опустяться до зимового "мінуса", передає український синоптик Наталка Діденко.

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      Так, найтепліше буде на Львівщині та Чернівеччині. Там повітря прогріється до +7...+9 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці східних регіонів. Так, на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині навіть вдень спостерігатиметься невеликий "мінус". Температура повітря у цих областях сягатиме -1...+1 градус.

      На решті території України температура повітря коливатиметься від +3 до +7 градусів.

      Вітер буде південно-західним 5 – 10 метрів за секунду, опадів синоптики не передбачають.

      У Києві – теж сонячно та без опадів, повітря прогріється до +2...+4 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 3 березня, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь –+3…+5

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +1…+3

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – +2…+4

      погода прогноз погоди прогноз погоди на березень прогноз погоди на 3 березня
      Прогноз погоди на неділю, 3 березня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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