Прогноз погоди на 3 березня: у неділю весна подарує багато сонця та тепла

Погода в Україні у неділю, 3 березня, буде сонячно та малохмарною. Майже в усіх регіонах помітно потепліє: стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +9 градусів.

Щоправда, холод все ще залишиться у східних областях, там температурні позначки вдень опустяться до зимового "мінуса", передає український синоптик Наталка Діденко.

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Так, найтепліше буде на Львівщині та Чернівеччині. Там повітря прогріється до +7...+9 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці східних регіонів. Так, на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині навіть вдень спостерігатиметься невеликий "мінус". Температура повітря у цих областях сягатиме -1...+1 градус.

На решті території України температура повітря коливатиметься від +3 до +7 градусів.

Вітер буде південно-західним 5 – 10 метрів за секунду, опадів синоптики не передбачають.

У Києві – теж сонячно та без опадів, повітря прогріється до +2...+4 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 3 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +5…+7

Житомир – +4…+6

Вінниця – +3…+5

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь –+3…+5

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +1…+3

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на неділю, 3 березня, від Укргідрометцентру