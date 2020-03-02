Прогноз погоды на 3 марта: придет долгожданное потепление

Погода в Украине во вторник, 3 марта, будет в основном теплой, сухой и солнечной. В некоторых областях температура воздуха будет достигать 10–15 градусов тепла. Зато в нескольких западных областях вероятны дожди. Правда, и здесь также будет тепло.

Как пишет в фейсбуке синоптик Наталка Диденко, в Украине 3 марта можно ожидать существенное потепление. Поэтому в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Так, столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

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Зато на побережьях морей и в Карпатах будет несколько свежее. Кроме того, в западных областях пройдут дожди. Но до Тернопольщины и Хмельнитчины вряд не доберутся. Ветер прогнозируют порывистый, будет дуть с юга и юго-востока.

Что касается Киева, то в столице погода 3 марта будет теплой и без осадков. Здесь температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. В то же время вероятен легкий ветерок.

Прогноз погоды на вторник, 3 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +13...+15

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – + 11... + 13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14

По информации Украинского гидрометцентра, 3 марта днем на Закарпатье и в Карпатах выпадет небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.

Синоптики прогнозируют в основном южный ветер. Его скорость составит 7–12 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до 10–15 градусов тепла, а в южных областях – до 18 градусов.