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      Прогноз погоды на 3 марта: придет долгожданное потепление

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      Погода в Украине во вторник, 3 марта, будет в основном теплой, сухой и солнечной. В некоторых областях температура воздуха будет достигать 10–15 градусов тепла. Зато в нескольких западных областях вероятны дожди. Правда, и здесь также будет тепло.

      Как пишет в фейсбуке синоптик Наталка Диденко, в Украине 3 марта можно ожидать существенное потепление. Поэтому в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Так, столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

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      Зато на побережьях морей и в Карпатах будет несколько свежее. Кроме того, в западных областях пройдут дожди. Но до Тернопольщины и Хмельнитчины вряд не доберутся. Ветер прогнозируют порывистый, будет дуть с юга и юго-востока.

      Что касается Киева, то в столице погода 3 марта будет теплой и без осадков. Здесь температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. В то же время вероятен легкий ветерок.

      Прогноз погоды на вторник, 3 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +13...+15

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +12...+14

      Винница – +13...+15

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – + 11... + 13

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +12...+14

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +12...+14

      По информации Украинского гидрометцентра, 3 марта днем на Закарпатье и в Карпатах выпадет небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.

      Синоптики прогнозируют в основном южный ветер. Его скорость составит 7–12 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до 10–15 градусов тепла, а в южных областях – до 18 градусов.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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