Прогноз погоды на 3 марта: придет долгожданное потепление
Погода в Украине во вторник, 3 марта, будет в основном теплой, сухой и солнечной. В некоторых областях температура воздуха будет достигать 10–15 градусов тепла. Зато в нескольких западных областях вероятны дожди. Правда, и здесь также будет тепло.
Как пишет в фейсбуке синоптик Наталка Диденко, в Украине 3 марта можно ожидать существенное потепление. Поэтому в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Так, столбики термометров поднимутся до 15 градусов.
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Зато на побережьях морей и в Карпатах будет несколько свежее. Кроме того, в западных областях пройдут дожди. Но до Тернопольщины и Хмельнитчины вряд не доберутся. Ветер прогнозируют порывистый, будет дуть с юга и юго-востока.
Что касается Киева, то в столице погода 3 марта будет теплой и без осадков. Здесь температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. В то же время вероятен легкий ветерок.
Прогноз погоды на вторник, 3 марта, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +13...+15
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – + 11... + 13
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +12...+14
По информации Украинского гидрометцентра, 3 марта днем на Закарпатье и в Карпатах выпадет небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.
Синоптики прогнозируют в основном южный ветер. Его скорость составит 7–12 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до 10–15 градусов тепла, а в южных областях – до 18 градусов.