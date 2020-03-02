Прогноз погоди на 3 березня: прийде довгочікуване потепління
Погода в Україні у вівторок, 3 березня, буде здебільшого теплою, сухою та сонячною. У деяких областях температура повітря сягатиме 10 – 15 градусів тепла. Натомість у кількох західних областях є імовірними дощі. Щоправда, й тут також буде тепло.
Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, в Україні 3 березня можна очікувати суттєве потепління. Тому в Україні переважатиме суха повітряна маса. Так, стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів.
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Натомість на узбережжях морів і у Карпатах буде дещо свіжіше. Крім того, у західних областях пройдуть дощі. Але до Тернопільщини та Хмельниччини навряд не дотягнуть. Вітер прогнозують поривчастий, дутиме він із півдня та південного сходу.
Щодо Києва, то в столиці погода 3 березня буде теплою та без опадів. Тут температура повітря сягатиме 12 – 14 градусів тепла. Водночас є імовірним легкий вітерець.
Прогноз погоди на вівторок, 3 березня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +12…+14
Вінниця – +13…+15
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +12…+14
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +12…+14
За інформацією Українського гідрометцентру, 3 березня вдень на Закарпатті та у Карпатах випаде невеликий дощ. На решті території буде без опадів.
Синоптики прогнозують здебільшого південний вітер. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Стовпчики термометрів удень піднімуться до 10 – 15 градусів тепла, а у південних областях – до 18 градусів.