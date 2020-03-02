Прогноз погоди на 3 березня: прийде довгочікуване потепління

Погода в Україні у вівторок, 3 березня, буде здебільшого теплою, сухою та сонячною. У деяких областях температура повітря сягатиме 10 – 15 градусів тепла. Натомість у кількох західних областях є імовірними дощі. Щоправда, й тут також буде тепло.

Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, в Україні 3 березня можна очікувати суттєве потепління. Тому в Україні переважатиме суха повітряна маса. Так, стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів.

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Натомість на узбережжях морів і у Карпатах буде дещо свіжіше. Крім того, у західних областях пройдуть дощі. Але до Тернопільщини та Хмельниччини навряд не дотягнуть. Вітер прогнозують поривчастий, дутиме він із півдня та південного сходу.

Щодо Києва, то в столиці погода 3 березня буде теплою та без опадів. Тут температура повітря сягатиме 12 – 14 градусів тепла. Водночас є імовірним легкий вітерець.

Прогноз погоди на вівторок, 3 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +12…+14

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +12…+14

За інформацією Українського гідрометцентру, 3 березня вдень на Закарпатті та у Карпатах випаде невеликий дощ. На решті території буде без опадів.

Синоптики прогнозують здебільшого південний вітер. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Стовпчики термометрів удень піднімуться до 10 – 15 градусів тепла, а у південних областях – до 18 градусів.