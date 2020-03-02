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      Прогноз погоди на 3 березня: прийде довгочікуване потепління

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      Якою буде погода в Україні 3 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 3 березня, буде здебільшого теплою, сухою та сонячною. У деяких областях температура повітря сягатиме 10 – 15 градусів тепла. Натомість у кількох західних областях є імовірними дощі. Щоправда, й тут також буде тепло.

      Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, в Україні 3 березня можна очікувати суттєве потепління. Тому в Україні переважатиме суха повітряна маса. Так, стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів.

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      Натомість на узбережжях морів і у Карпатах буде дещо свіжіше. Крім того, у західних областях пройдуть дощі. Але до Тернопільщини та Хмельниччини навряд не дотягнуть. Вітер прогнозують поривчастий, дутиме він із півдня та південного сходу.

      Щодо Києва, то в столиці погода 3 березня буде теплою та без опадів. Тут температура повітря сягатиме 12 – 14 градусів тепла. Водночас є імовірним легкий вітерець.

      Прогноз погоди на вівторок, 3 березня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +12…+14

      Київ – +12…+14

      За інформацією Українського гідрометцентру, 3 березня вдень на Закарпатті та у Карпатах випаде невеликий дощ. На решті території буде без опадів.

      Синоптики прогнозують здебільшого південний вітер. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Стовпчики термометрів удень піднімуться до 10 – 15 градусів тепла, а у південних областях – до 18 градусів.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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