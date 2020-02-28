У Німеччині вирує сильна негода: є загибла та постраждалі – фото, відео

У Німеччині різко погіршилась погода – країну накрили сильні снігопади та шквали вітру. Через негоду вранці 28 лютого на півдні та південному заході сталося кілька ДТП, унаслідок яких загинула 1 жінка, ще 8 осіб отримали поранення.

Смертельна аварія сталася на засніженій дорозі у Рейнланд-Пфальці, передає АР.

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Окрім того, через поривчастий вітер у Мердінгені в Баден-Вюртемберзі перекинувся автобус з Хорватії. Внаслідок аварії травмувалися 8 осіб, двоє з яких наразі перебувають у важкому стані.



ДТП у Мердінгені в Німеччині / Фото new-facts.eu



УНімеччині через негоду в ДТП постраждали 8 осіб / фото new-facts.eu

Через негоду в Німеччині скасували кількі залізничних рейсів та перенесли футбольний матч Ліги Європи між "Зальцбургом" та "Айнтрахтом". Він повинен відбутися о 19 годині 28 лютого.

Тим часом німецькі синоптики заспокоюють: зимова погода скоро закінчиться, а на вихідних, 29 лютого – 1 березня, температура повітря знову зросте.



Наслідки негоди в Німеччині / фото з твіттера

Жителі Німеччини у мережі публікують фото та відео негоди. На них видно, що у країні випало понад 30 сантиметів снігу, подекуди на дорогах є ожеледиця і високі снігові замети.



Снігові замети у Німеччині / фото з твіттера

Heute keine Waldohreulen mehr Beim Herbstenhof auf der Wanne zu sehen. Und so sah es gestern aus. Viel Schnee für einige Stunden. #tüwanne #birding pic.twitter.com/saGD1jsIIw — Otto Buchegger (@ottobuch) February 28, 2020