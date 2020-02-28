В Германии бушует сильная непогода: есть погибшая и пострадавшие – фото, видео

В Германии резко ухудшилась погода – страну накрыли сильные снегопады и шквалы ветра. Из-за непогоды утром 28 февраля на юге и юго-западе произошло несколько ДТП, в результате которых погибла 1 женщина, еще 8 человек получили ранения.

Смертельная авария произошла на заснеженной дороге в Рейнланд-Пфальце, передает АР.

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Кроме того, из-за порывистого ветра в Мердингене в Баден-Вюртемберге перевернулся автобус из Хорватии. В результате аварии травмировались 8 человек, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.



ДТП в Мердингене в Германии / Фото new-facts.eu



В Германии из-за непогоды в ДТП пострадали 8 человек / фото new-facts.eu

Из-за непогоды в Германии отменили несколько железнодорожных рейсов и перенесли футбольный матч Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом". Он должен был состояться в 19 часов 28 февраля.

Тем временем немецкие синоптики успокаивают: зимняя погода скоро закончится, а на выходных, 29 февраля – 1 марта, температура воздуха снова поднимется.



Последствия непогоды в Германии / фото из твиттера

Жители Германии в сети публикуют фото и видео непогоды. На них видно, что в стране выпало больше 30 сантиметров снега, местами на дорогах гололед и высокие сугробы.



Снежные заносы в Германии / фото из твиттера

Heute keine Waldohreulen mehr Beim Herbstenhof auf der Wanne zu sehen. Und so sah es gestern aus. Viel Schnee für einige Stunden. #tüwanne #birding pic.twitter.com/saGD1jsIIw — Otto Buchegger (@ottobuch) February 28, 2020