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      Прогноз погоды на 4 апреля: в Украину придет похолодание

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      Какой будет погода в Украине 4 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 4 апреля, будет прохладной. Температура воздуха в среднем составит 10... 12 градусов тепла, правда на востоке воздух прогреется до +16 градусов. А все из-за холодного атмосферного фронта далекого северного циклона Pauline.

      Как подчеркивает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, этот атмосферный фронт обусловит небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине.

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      Относительно Киева, то в столице воздух будет свежим, даже холодным. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 4 апреля, в городах Украины:

      Ужгород –+12...+14

      Львов –+9...+11

      Ивано-Франковск –+10...+12

      Тернополь –+9...+11

      Черновцы –+10...+12

      Хмельницкий –+9...+11

      Луцк –+9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир –+10...+12

      Винница –+10...+12

      Одесса –+11...+13

      Николаев –+13...+15

      Херсон –+13...+15

      Симферополь –+11...+13

      Кропивницкий –+11...+13

      Черкассы –+11...+13

      Чернигов –+10...+12

      Суммы –+11...+13

      Полтава –+11...+13

      Днепр –+12...+14

      Запорожье –+14...+16

      Донецк –+14...+16

      Луганск –+14...+16

      Харьков –+13...+15

      Киев –+10...+12

      По информации Украинского гидрометцентра, в субботу почти на всей территории Украины погода будет солнечной. Правда, в Ровненской, Волынской и Львовской областях вероятны небольшие дожди.

      Именно в вышеупомянутых областях, а также в Тернопольской и Хмельницкой будет холоднее всего – здесь воздух прогреется до+9...+12 градусов. Теплой погода будет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях –+14...+16 градусов.

      Ветер будет дуть преимущественно в западном направлении, на западе – в северо-западном. Скорость его составит 3 – 8 метров в секунду.


      Прогноз погоды в Украине на 4 апреля от Укргидромецентра

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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