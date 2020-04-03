Прогноз погоды на 4 апреля: в Украину придет похолодание
Погода в Украине в субботу, 4 апреля, будет прохладной. Температура воздуха в среднем составит 10... 12 градусов тепла, правда на востоке воздух прогреется до +16 градусов. А все из-за холодного атмосферного фронта далекого северного циклона Pauline.
Как подчеркивает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, этот атмосферный фронт обусловит небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине.
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Относительно Киева, то в столице воздух будет свежим, даже холодным. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 4 апреля, в городах Украины:
Ужгород –+12...+14
Львов –+9...+11
Ивано-Франковск –+10...+12
Тернополь –+9...+11
Черновцы –+10...+12
Хмельницкий –+9...+11
Луцк –+9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир –+10...+12
Винница –+10...+12
Одесса –+11...+13
Николаев –+13...+15
Херсон –+13...+15
Симферополь –+11...+13
Кропивницкий –+11...+13
Черкассы –+11...+13
Чернигов –+10...+12
Суммы –+11...+13
Полтава –+11...+13
Днепр –+12...+14
Запорожье –+14...+16
Донецк –+14...+16
Луганск –+14...+16
Харьков –+13...+15
Киев –+10...+12
По информации Украинского гидрометцентра, в субботу почти на всей территории Украины погода будет солнечной. Правда, в Ровненской, Волынской и Львовской областях вероятны небольшие дожди.
Именно в вышеупомянутых областях, а также в Тернопольской и Хмельницкой будет холоднее всего – здесь воздух прогреется до+9...+12 градусов. Теплой погода будет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях –+14...+16 градусов.
Ветер будет дуть преимущественно в западном направлении, на западе – в северо-западном. Скорость его составит 3 – 8 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля от Укргидромецентра
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