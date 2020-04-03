Прогноз погоды на 4 апреля: в Украину придет похолодание

Погода в Украине в субботу, 4 апреля, будет прохладной. Температура воздуха в среднем составит 10... 12 градусов тепла, правда на востоке воздух прогреется до +16 градусов. А все из-за холодного атмосферного фронта далекого северного циклона Pauline.

Как подчеркивает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, этот атмосферный фронт обусловит небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине.

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Относительно Киева, то в столице воздух будет свежим, даже холодным. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 4 апреля, в городах Украины:

Ужгород –+12...+14

Львов –+9...+11

Ивано-Франковск –+10...+12

Тернополь –+9...+11

Черновцы –+10...+12

Хмельницкий –+9...+11

Луцк –+9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир –+10...+12

Винница –+10...+12

Одесса –+11...+13

Николаев –+13...+15

Херсон –+13...+15

Симферополь –+11...+13

Кропивницкий –+11...+13

Черкассы –+11...+13

Чернигов –+10...+12

Суммы –+11...+13

Полтава –+11...+13

Днепр –+12...+14

Запорожье –+14...+16

Донецк –+14...+16

Луганск –+14...+16

Харьков –+13...+15

Киев –+10...+12

По информации Украинского гидрометцентра, в субботу почти на всей территории Украины погода будет солнечной. Правда, в Ровненской, Волынской и Львовской областях вероятны небольшие дожди.

Именно в вышеупомянутых областях, а также в Тернопольской и Хмельницкой будет холоднее всего – здесь воздух прогреется до+9...+12 градусов. Теплой погода будет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях –+14...+16 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно в западном направлении, на западе – в северо-западном. Скорость его составит 3 – 8 метров в секунду.



Прогноз погоды в Украине на 4 апреля от Укргидромецентра