Прогноз погоди на 4 квітня: в Україну прийде похолодання
Погода в Україні в суботу, 4 квітня, буде прохолодною. Температура повітря в середньому становитиме 10… 12 градусів тепла, щоправда на сході повітря прогріється до +16 градусів. А все через холодний атмосферний фронт далекого північного циклону Pauline.
Як підкреслює у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, цей атмосферний фронт зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині.
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Щодо Києва, то в столиці повітря буде е свіжим, навіть холодним. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 4 квітня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +11…+13
Полтава – +11…+13
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +13…+15
Київ – +10…+12
За інформацією Українського гідрометцентру, в суботу майже на всій території України погода буде сонячною. Щоправда, на Рівненщині, Волині та Львівщині є імовірними невеликі дощі.
Якраз у вищезазначених областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині буде найхолодніше – тут повітря прогріється до +9… +12 градусів. Найтеплішою погода буде на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині – +14… +16 градусів.
Вітер дутиме здебільшого у західному напрямку, на заході – у північно-західному. Швидкість його становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня від Укргідромецентру
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