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      Прогноз погоди на 4 квітня: в Україну прийде похолодання

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      Погода в Україні в суботу, 4 квітня, буде прохолодною. Температура повітря в середньому становитиме 10… 12 градусів тепла, щоправда на сході повітря прогріється до +16 градусів. А все через холодний атмосферний фронт далекого північного циклону Pauline.

      Як підкреслює у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, цей атмосферний фронт зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині.

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      Щодо Києва, то в столиці повітря буде е свіжим, навіть холодним. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 4 квітня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +11…+13

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +13…+15

      Київ – +10…+12

      За інформацією Українського гідрометцентру, в суботу майже на всій території України погода буде сонячною. Щоправда, на Рівненщині, Волині та Львівщині є імовірними невеликі дощі.

      Якраз у вищезазначених областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині буде найхолодніше – тут повітря прогріється до +9… +12 градусів. Найтеплішою погода буде на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині – +14… +16 градусів.

      Вітер дутиме здебільшого у західному напрямку, на заході – у північно-західному. Швидкість його становитиме 3 – 8 метрів за секунду.


      Прогноз погоди в Україні на 4 квітня від Укргідромецентру 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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