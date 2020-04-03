Прогноз погоди на 4 квітня: в Україну прийде похолодання

Погода в Україні в суботу, 4 квітня, буде прохолодною. Температура повітря в середньому становитиме 10… 12 градусів тепла, щоправда на сході повітря прогріється до +16 градусів. А все через холодний атмосферний фронт далекого північного циклону Pauline.

Як підкреслює у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, цей атмосферний фронт зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині.

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Щодо Києва, то в столиці повітря буде е свіжим, навіть холодним. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 4 квітня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +13…+15

Київ – +10…+12

За інформацією Українського гідрометцентру, в суботу майже на всій території України погода буде сонячною. Щоправда, на Рівненщині, Волині та Львівщині є імовірними невеликі дощі.

Якраз у вищезазначених областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині буде найхолодніше – тут повітря прогріється до +9… +12 градусів. Найтеплішою погода буде на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині – +14… +16 градусів.

Вітер дутиме здебільшого у західному напрямку, на заході – у північно-західному. Швидкість його становитиме 3 – 8 метрів за секунду.



Прогноз погоди в Україні на 4 квітня від Укргідромецентру