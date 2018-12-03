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      Прогноз погоды на 4 декабря: ожидаются осадки, но будет относительно тепло

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      Погода 4 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 4 декабря ноября: в нескольких областях прогнозируются осадки, температура в среднем составит 3-4 градуса тепла / Соцсети

      Погода 4 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, правда на западе вероятны дожди, на севере, вероятно, выпадет дождь и мокрый снег, на Одесщине также, возможно, будет дождливо.

      Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      "4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 – +5 градусов, на Западе – до +7, а на Юге – до +8, в Крыму– +7 – +11 градусов. Холоднее будет на Востоке Украины – -2 – -5 градусов днем", – отмечает она.

      По словам специалиста, атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой, значит, здесь будет дождливо.

      "На Севере 4 декабря местами возможен дождь и вечером выпадет мокрый снег. Еще в Одесской области может немного покапать. А так - без существенных осадков, однако будут наблюдаться туманы. На дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша", – подчеркивает Диденко.

      Что касается Киева, то здесь, утверждает синоптик, во вторник, 4 декабря, будет тепло, сыро и облачно.

      "Прогнозируется высокая влажность, есть вероятность периодических незначительных осадков. Температура ожидается до +2 – +3 градусов", – добавляет специалист.

      Прогноз погоды на вторник, 4 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +0...+2

      Винница – +0...+2

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +0...+2

      Черкассы – +0...+2

      Чернигов – +0...+2

      Сумы- + 0... + 2

      Полтава – +0...+2

      Днепр – +0...+2

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – +1...+3

      По информации Укргидрометцентра, дожди ожидаются лишь на западе, а температура воздуха в среднем составит +4 – +6 градусов на западе и юге, 0 – +2 – в центре и -1 – +1 – на востоке.

      Кроме того, ветер в основном ожидается южный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

      Погода, негода, дощі, сніг, опади, 4 грудня, Укргідрометцентр
      Прогноз погоды в Украине на 4 декабря от Укргидрометцентра

      Напомним, синоптики прогнозируют, что зима 2018-2019 в Украине будет теплой и дождливой, правда иногда следует ожидать и 20-градусный мороз. В среднем зимой температура составит 2-3 градуса тепла, на 1-2 градуса выше нормы.

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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