Прогноз погоды на 4 декабря: ожидаются осадки, но будет относительно тепло
Погода 4 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, правда на западе вероятны дожди, на севере, вероятно, выпадет дождь и мокрый снег, на Одесщине также, возможно, будет дождливо.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: Непогода в Одесской области: из снежных заносов вытащили более 20 автомобилей
"4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 – +5 градусов, на Западе – до +7, а на Юге – до +8, в Крыму– +7 – +11 градусов. Холоднее будет на Востоке Украины – -2 – -5 градусов днем", – отмечает она.
По словам специалиста, атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой, значит, здесь будет дождливо.
"На Севере 4 декабря местами возможен дождь и вечером выпадет мокрый снег. Еще в Одесской области может немного покапать. А так - без существенных осадков, однако будут наблюдаться туманы. На дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша", – подчеркивает Диденко.
Что касается Киева, то здесь, утверждает синоптик, во вторник, 4 декабря, будет тепло, сыро и облачно.
"Прогнозируется высокая влажность, есть вероятность периодических незначительных осадков. Температура ожидается до +2 – +3 градусов", – добавляет специалист.
Прогноз погоды на вторник, 4 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +0...+2
Винница – +0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +0...+2
Черкассы – +0...+2
Чернигов – +0...+2
Сумы- + 0... + 2
Полтава – +0...+2
Днепр – +0...+2
Запорожье – +4...+6
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +1...+3
По информации Укргидрометцентра, дожди ожидаются лишь на западе, а температура воздуха в среднем составит +4 – +6 градусов на западе и юге, 0 – +2 – в центре и -1 – +1 – на востоке.
Кроме того, ветер в основном ожидается южный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря от Укргидрометцентра
Напомним, синоптики прогнозируют, что зима 2018-2019 в Украине будет теплой и дождливой, правда иногда следует ожидать и 20-градусный мороз. В среднем зимой температура составит 2-3 градуса тепла, на 1-2 градуса выше нормы.