Погода 4 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, правда на западе вероятны дожди, на севере, вероятно, выпадет дождь и мокрый снег, на Одесщине также, возможно, будет дождливо.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 – +5 градусов, на Западе – до +7, а на Юге – до +8, в Крыму– +7 – +11 градусов. Холоднее будет на Востоке Украины – -2 – -5 градусов днем", – отмечает она.

По словам специалиста, атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой, значит, здесь будет дождливо.

"На Севере 4 декабря местами возможен дождь и вечером выпадет мокрый снег. Еще в Одесской области может немного покапать. А так - без существенных осадков, однако будут наблюдаться туманы. На дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша", – подчеркивает Диденко.

Что касается Киева, то здесь, утверждает синоптик, во вторник, 4 декабря, будет тепло, сыро и облачно.

"Прогнозируется высокая влажность, есть вероятность периодических незначительных осадков. Температура ожидается до +2 – +3 градусов", – добавляет специалист.

Прогноз погоды на вторник, 4 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +0...+2

Винница – +0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +0...+2

Черкассы – +0...+2

Чернигов – +0...+2

Сумы- + 0... + 2

Полтава – +0...+2

Днепр – +0...+2

Запорожье – +4...+6

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3

По информации Укргидрометцентра, дожди ожидаются лишь на западе, а температура воздуха в среднем составит +4 – +6 градусов на западе и юге, 0 – +2 – в центре и -1 – +1 – на востоке.

Кроме того, ветер в основном ожидается южный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.



Прогноз погоды в Украине на 4 декабря от Укргидрометцентра

Напомним, синоптики прогнозируют, что зима 2018-2019 в Украине будет теплой и дождливой, правда иногда следует ожидать и 20-градусный мороз. В среднем зимой температура составит 2-3 градуса тепла, на 1-2 градуса выше нормы.