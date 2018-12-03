Прогноз погоди на 4 грудня: очікуються опади, але буде відносно тепло
Погода 4 грудня в Україні буде переважно без істотних опадів, щоправда на заході є імовірними дощі, на півночі, імовірно, випаде дощ і мокрий сніг, на Одещині також, можливо, дощитиме.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 – +5 градусів, на Заході – до +7, а на Півдні – до +8, в Криму – +7 – +11 градусів. Холодніше буде на Сході України – -2 – -5 градусів вдень", – зазначає вона.
За словами фахівця, атмосферний фронт зробить погоду в західних областях мокрою, відтак тут дощитиме.
"На Півночі 4 грудня місцями є можливим дощ та увечері випаде мокрий сніг. Ще на Одещині може трохи покапати. А так переважно - без істотних опадів, однак спостерігатимуться тумани. На дорогах за умов відлиги стоятимуть калюжі та снігова каша", – підкреслює Діденко.
Щодо Києва, то тут, стверджує синоптик, у вівторок, 4 грудня, буде тепло, сиро та хмарно.
"Прогнозується висока вологість, є ймовірність періодичних незначних опадів. Температура очікується до +2 – +3 градусів", – додає фахівець.
Прогноз погоди на вівторок, 4 грудня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +0…+2
Вінниця – +0…+2
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +0…+2
Черкаси – +0…+2
Чернігів – +0…+2
Суми – +0…+2
Полтава – +0…+2
Дніпро – +0…+2
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – +1…+3
За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються лише на заході, а температура повітря у середньому становитиме +4 – +6 градусів – на заході та півдні, 0 – +2 – у центрі та -1 – +1 – на сході.
Крім того, вітер здебільшого очікується південний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня від Укргідрометцентру
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що зима 2018-2019 в Україні буде теплою та дощовою, щоправда подеколи слід очікувати і 20-градусного морозу. Середньозимова ж температура складе 2-3 градуси тепла, що на 1-2 градуси є вищим за норму.