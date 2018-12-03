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      Прогноз погоди на 4 грудня: очікуються опади, але буде відносно тепло

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      Погода 4 грудня 2018 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 4 грудня листопада: у кількох областях прогнозуються опади, температура у середньому становитиме 3-4 градуси тепла / Соцмережі

      Погода 4 грудня в Україні буде переважно без істотних опадів, щоправда на заході є імовірними дощі, на півночі, імовірно, випаде дощ і мокрий сніг, на Одещині також, можливо, дощитиме.

      Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      "4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 – +5 градусів, на Заході – до +7, а на Півдні – до +8, в Криму – +7 – +11 градусів. Холодніше буде на Сході України – -2 – -5 градусів вдень", – зазначає вона.

      За словами фахівця, атмосферний фронт зробить погоду в західних областях мокрою, відтак тут дощитиме.

      "На Півночі 4 грудня місцями є можливим дощ та увечері випаде мокрий сніг. Ще на Одещині може трохи покапати. А так переважно - без істотних опадів, однак спостерігатимуться тумани. На дорогах за умов відлиги стоятимуть калюжі та снігова каша", – підкреслює Діденко.

      Щодо Києва, то тут, стверджує синоптик, у вівторок, 4 грудня, буде тепло, сиро та хмарно.

      "Прогнозується висока вологість, є ймовірність періодичних незначних опадів. Температура очікується до +2 – +3 градусів", – додає фахівець.

      Прогноз погоди на вівторок, 4 грудня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +0…+2

      Вінниця – +0…+2

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +0…+2

      Черкаси – +0…+2

      Чернігів – +0…+2

      Суми – +0…+2

      Полтава – +0…+2

      Дніпро – +0…+2

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – +1…+3

      За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються лише на заході, а температура повітря у середньому становитиме +4 – +6 градусів – на заході та півдні, 0 – +2 – у центрі та -1 – +1 – на сході.

      Крім того, вітер здебільшого очікується південний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

      Погода, негода, дощі, сніг, опади, 4 грудня, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди в Україні на 4 грудня від Укргідрометцентру

      Нагадаємо, синоптики прогнозують, що зима 2018-2019 в Україні буде теплою та дощовою, щоправда подеколи слід очікувати і 20-градусного морозу. Середньозимова ж температура складе 2-3 градуси тепла, що на 1-2 градуси є вищим за норму.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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