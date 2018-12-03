Погода 4 грудня в Україні буде переважно без істотних опадів, щоправда на заході є імовірними дощі, на півночі, імовірно, випаде дощ і мокрий сніг, на Одещині також, можливо, дощитиме.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 – +5 градусів, на Заході – до +7, а на Півдні – до +8, в Криму – +7 – +11 градусів. Холодніше буде на Сході України – -2 – -5 градусів вдень", – зазначає вона.

За словами фахівця, атмосферний фронт зробить погоду в західних областях мокрою, відтак тут дощитиме.

"На Півночі 4 грудня місцями є можливим дощ та увечері випаде мокрий сніг. Ще на Одещині може трохи покапати. А так переважно - без істотних опадів, однак спостерігатимуться тумани. На дорогах за умов відлиги стоятимуть калюжі та снігова каша", – підкреслює Діденко.

Щодо Києва, то тут, стверджує синоптик, у вівторок, 4 грудня, буде тепло, сиро та хмарно.

"Прогнозується висока вологість, є ймовірність періодичних незначних опадів. Температура очікується до +2 – +3 градусів", – додає фахівець.

Прогноз погоди на вівторок, 4 грудня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +0…+2

Вінниця – +0…+2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +0…+2

Черкаси – +0…+2

Чернігів – +0…+2

Суми – +0…+2

Полтава – +0…+2

Дніпро – +0…+2

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +1…+3

За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються лише на заході, а температура повітря у середньому становитиме +4 – +6 градусів – на заході та півдні, 0 – +2 – у центрі та -1 – +1 – на сході.

Крім того, вітер здебільшого очікується південний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.



Прогноз погоди в Україні на 4 грудня від Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що зима 2018-2019 в Україні буде теплою та дощовою, щоправда подеколи слід очікувати і 20-градусного морозу. Середньозимова ж температура складе 2-3 градуси тепла, що на 1-2 градуси є вищим за норму.