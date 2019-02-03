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      Прогноз погоды на 4 февраля: зима продолжит удивлять неожиданным теплом

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      Погода 4 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 4 февраля, будет чрезвычайно теплой, несмотря на то, что на календаре – третий месяц зимы. Солнце порадует южные и центральные регионы, а вот на остальной территории будет пасмурно, хотя и так же тепло.

      Воздух прогреется до неожиданных в феврале отметок. Так, по данным Укргидрометцентра, днем ​​4 февраля температура по Украине в среднем составит +6...+ 8 градусов.

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      Теплее, традиционно – в южных областях. До +10...+ 12 градусов будут показывать столбики термометров на Николаевщине, а в Крыму будет еще теплее – + 11...+ 13 градусов.

      А вот холодное всего, хотя также с отметкой "плюс", будет на Луганщине – +2...+ 4 градуса. Прохладнее, чем на остальной территории Украины, будет также в ряде северных регионов. В частности – на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Там воздух прогреется до +3...+ 5 градусов.

      По всей Украине без осадков, ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

      Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – + 4...+ 6

      Львов – +3...+ 5

      Ивано-Франковск – + 4...+ 6

      Тернополь – + 4...+ 6

      Черновцы – + 5...+ 7

      Хмельницкий – + 4...+ 6

      Луцк – +3...+ 5

      Ровно – +3...+ 5

      Житомир – + 5...+ 7

      Винница – + 5...+ 7

      Одесса – + 8...+ 10

      Николаев – + 10...+ 12

      Херсон – + 9...+ 11

      Симферополь – + 11...+ 13

      Кропивницкий – + 5...+ 7

      Черкассы – + 4...+ 6

      Чернигов – +3...+ 5

      Сумы – +3...+ 5

      Полтава – + 4...+ 6

      Днепр – + 6...+ 8

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +3...+ 5

      Луганск – + 2...+ 4

      Харьков – +3...+ 5

      Киев – +3...+ 5

      погода прогноз погоди на 4 лютого погода на лютий 2019
      Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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