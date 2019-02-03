Прогноз погоды на 4 февраля: зима продолжит удивлять неожиданным теплом

Погода в Украине в понедельник, 4 февраля, будет чрезвычайно теплой, несмотря на то, что на календаре – третий месяц зимы. Солнце порадует южные и центральные регионы, а вот на остальной территории будет пасмурно, хотя и так же тепло.

Воздух прогреется до неожиданных в феврале отметок. Так, по данным Укргидрометцентра, днем ​​4 февраля температура по Украине в среднем составит +6...+ 8 градусов.

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Теплее, традиционно – в южных областях. До +10...+ 12 градусов будут показывать столбики термометров на Николаевщине, а в Крыму будет еще теплее – + 11...+ 13 градусов.

А вот холодное всего, хотя также с отметкой "плюс", будет на Луганщине – +2...+ 4 градуса. Прохладнее, чем на остальной территории Украины, будет также в ряде северных регионов. В частности – на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Там воздух прогреется до +3...+ 5 градусов.

По всей Украине без осадков, ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля, в городах Украины:

Ужгород – + 4...+ 6

Львов – +3...+ 5

Ивано-Франковск – + 4...+ 6

Тернополь – + 4...+ 6

Черновцы – + 5...+ 7

Хмельницкий – + 4...+ 6

Луцк – +3...+ 5

Ровно – +3...+ 5

Житомир – + 5...+ 7

Винница – + 5...+ 7

Одесса – + 8...+ 10

Николаев – + 10...+ 12

Херсон – + 9...+ 11

Симферополь – + 11...+ 13

Кропивницкий – + 5...+ 7

Черкассы – + 4...+ 6

Чернигов – +3...+ 5

Сумы – +3...+ 5

Полтава – + 4...+ 6

Днепр – + 6...+ 8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +3...+ 5

Луганск – + 2...+ 4

Харьков – +3...+ 5

Киев – +3...+ 5