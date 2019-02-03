Прогноз погоды на 4 февраля: зима продолжит удивлять неожиданным теплом
Погода в Украине в понедельник, 4 февраля, будет чрезвычайно теплой, несмотря на то, что на календаре – третий месяц зимы. Солнце порадует южные и центральные регионы, а вот на остальной территории будет пасмурно, хотя и так же тепло.
Воздух прогреется до неожиданных в феврале отметок. Так, по данным Укргидрометцентра, днем 4 февраля температура по Украине в среднем составит +6...+ 8 градусов.
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Теплее, традиционно – в южных областях. До +10...+ 12 градусов будут показывать столбики термометров на Николаевщине, а в Крыму будет еще теплее – + 11...+ 13 градусов.
А вот холодное всего, хотя также с отметкой "плюс", будет на Луганщине – +2...+ 4 градуса. Прохладнее, чем на остальной территории Украины, будет также в ряде северных регионов. В частности – на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Там воздух прогреется до +3...+ 5 градусов.
По всей Украине без осадков, ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля, в городах Украины:
Ужгород – + 4...+ 6
Львов – +3...+ 5
Ивано-Франковск – + 4...+ 6
Тернополь – + 4...+ 6
Черновцы – + 5...+ 7
Хмельницкий – + 4...+ 6
Луцк – +3...+ 5
Ровно – +3...+ 5
Житомир – + 5...+ 7
Винница – + 5...+ 7
Одесса – + 8...+ 10
Николаев – + 10...+ 12
Херсон – + 9...+ 11
Симферополь – + 11...+ 13
Кропивницкий – + 5...+ 7
Черкассы – + 4...+ 6
Чернигов – +3...+ 5
Сумы – +3...+ 5
Полтава – + 4...+ 6
Днепр – + 6...+ 8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +3...+ 5
Луганск – + 2...+ 4
Харьков – +3...+ 5
Киев – +3...+ 5
Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля, от Укргидрометцентра