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      Прогноз погоди на 4 лютого: зима продовжить дивувати неочікуваним теплом

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      Погода 4 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні в понеділок, 4 лютого, буде надзвичайно теплою, зважаючи на те, що на календарі – третій місяць зими. Сонце потішить південні та центральні регіони, а ось на решті території буде похмуро, хоч і так само тепло.

      Повітря прогріється до неочікуваних у лютому позначок. Так, за даними Укргідрометцентру, вдень 4 лютого температура по Україні в середньому становитиме +6...+8 градусів.

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      Найтепліше, традиційно, – у південних областях. До +10...+12 градусів показуватимуть стовпчики термометрів на Миколаївщині, а у Криму буде ще тепліше – +11...+13 градусів.

      А ось найхолодніше, хоча також із позначкою "плюс", буде на Луганщині – +2...+4 градуси. Прохолодніше, аніж на решті території України, буде також у низці північних регіонів. Зокрема, – на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.

      По всій Україні без опадів, вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на понеділок, 4 лютого, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +3…+5

      Київ – +3…+5

      погода прогноз погоди на 4 лютого погода на лютий 2019
      Прогноз погоди на понеділок, 4 лютого, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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