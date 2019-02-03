Прогноз погоди на 4 лютого: зима продовжить дивувати неочікуваним теплом

Погода в Україні в понеділок, 4 лютого, буде надзвичайно теплою, зважаючи на те, що на календарі – третій місяць зими. Сонце потішить південні та центральні регіони, а ось на решті території буде похмуро, хоч і так само тепло.

Повітря прогріється до неочікуваних у лютому позначок. Так, за даними Укргідрометцентру, вдень 4 лютого температура по Україні в середньому становитиме +6...+8 градусів.

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Найтепліше, традиційно, – у південних областях. До +10...+12 градусів показуватимуть стовпчики термометрів на Миколаївщині, а у Криму буде ще тепліше – +11...+13 градусів.

А ось найхолодніше, хоча також із позначкою "плюс", буде на Луганщині – +2...+4 градуси. Прохолодніше, аніж на решті території України, буде також у низці північних регіонів. Зокрема, – на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.

По всій Україні без опадів, вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.