Прогноз погоди на 4 лютого: зима продовжить дивувати неочікуваним теплом
Погода в Україні в понеділок, 4 лютого, буде надзвичайно теплою, зважаючи на те, що на календарі – третій місяць зими. Сонце потішить південні та центральні регіони, а ось на решті території буде похмуро, хоч і так само тепло.
Повітря прогріється до неочікуваних у лютому позначок. Так, за даними Укргідрометцентру, вдень 4 лютого температура по Україні в середньому становитиме +6...+8 градусів.
Читайте також: Рятувальники попередили про негоду в Україні: лавини та підйом води у ріках
Найтепліше, традиційно, – у південних областях. До +10...+12 градусів показуватимуть стовпчики термометрів на Миколаївщині, а у Криму буде ще тепліше – +11...+13 градусів.
А ось найхолодніше, хоча також із позначкою "плюс", буде на Луганщині – +2...+4 градуси. Прохолодніше, аніж на решті території України, буде також у низці північних регіонів. Зокрема, – на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.
По всій Україні без опадів, вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на понеділок, 4 лютого, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на понеділок, 4 лютого, від Укргідрометцентру
Вибір редакції
-
Адвокат родин Небесної сотні заперечила заяву Луценка про завершення слідства щодо розстрілівсьогодні , 14:38
-
У Росії перекинувся автобус з дітьми, багато загиблих: моторошні фото та відеосьогодні , 13:27
-
Проросійські бойовики обстріляли Золоте-5 і звинуватили в цьому українських військовихсьогодні , 12:44