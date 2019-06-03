Прогноз погоды на 4 июня: в Украине почти везде – дожди с грозами

Погода в Украине во вторник, 4 июня, будет по-июньском теплой, но не очень сухой. Жителям большинства областей Украины следует настроиться на кратковременные грозовые дожди.

Местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе и даже град, об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

Несмотря на осадки, мерзнуть не придется – температура воздуха будет высокой.

В течение дня +25+30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях +22+27 градусов,

– пишет Диденко.

Во вторник в Киеве, 4 июня, тоже будет дождь с грозой. Однако столбик термометра может прогреться до +29 градусов тепла. Диденко отмечает, что температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус тепла.

Прогноз погоды на вторник, 4 июня, в городах Украины​:

Ужгород – +24…+26

Львов – +23…+25

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +24…+26

Ровно – +25…+27

Житомир – +26…+28

Винница – +25…+27

Одесса – +24…+26

Николаев – +26…+28

Херсон – +27…+29

Симферополь – +26…+28

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – +26…+28

Чернигіов – +26…+28

Сумы – +26…+28

Полтава – +26…+28

Днепр – +29…+31

Запорожье – +27…+29

Донецк – +26…+28

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +26…+28



Прогноз погоды на 4 июня от Укргидрометцентра