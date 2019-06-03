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      Прогноз погоды на 4 июня: в Украине почти везде – дожди с грозами

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      Погода 4 июня 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды в Украине на 4 июня / pixabay.com

      Погода в Украине во вторник, 4 июня, будет по-июньском теплой, но не очень сухой. Жителям большинства областей Украины следует настроиться на кратковременные грозовые дожди.

      Местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе и даже град, об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

      Несмотря на осадки, мерзнуть не придется – температура воздуха будет высокой.

      В течение дня +25+30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях +22+27 градусов,
      – пишет Диденко.

      Во вторник в Киеве, 4 июня, тоже будет дождь с грозой. Однако столбик термометра может прогреться до +29 градусов тепла. Диденко отмечает, что температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус тепла.

      Прогноз погоды на вторник, 4 июня, в городах Украины​:

      Ужгород – +24…+26

      Львов – +23…+25

      Ивано-Франковск – +23…+25

      Тернополь – +23…+25

      Черновцы – +22…+24

      Хмельницкий – +23…+25

      Луцк – +24…+26

      Ровно – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Винница – +25…+27

      Одесса – +24…+26

      Николаев – +26…+28

      Херсон – +27…+29

      Симферополь – +26…+28

      Кропивницкий – +26…+28

      Черкассы – +26…+28

      Чернигіов – +26…+28

      Сумы – +26…+28

      Полтава – +26…+28

      Днепр – +29…+31

      Запорожье – +27…+29

      Донецк – +26…+28

      Луганск – +26…+28

      Харьков – +26…+28

      Киев – +26…+28


      Прогноз погоды на 4 июня от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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