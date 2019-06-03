Прогноз погоды на 4 июня: в Украине почти везде – дожди с грозами
Погода в Украине во вторник, 4 июня, будет по-июньском теплой, но не очень сухой. Жителям большинства областей Украины следует настроиться на кратковременные грозовые дожди.
Местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе и даже град, об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Несмотря на осадки, мерзнуть не придется – температура воздуха будет высокой.
В течение дня +25+30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях +22+27 градусов,
– пишет Диденко.
Во вторник в Киеве, 4 июня, тоже будет дождь с грозой. Однако столбик термометра может прогреться до +29 градусов тепла. Диденко отмечает, что температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус тепла.
Прогноз погоды на вторник, 4 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24…+26
Львов – +23…+25
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +23…+25
Черновцы – +22…+24
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +24…+26
Ровно – +25…+27
Житомир – +26…+28
Винница – +25…+27
Одесса – +24…+26
Николаев – +26…+28
Херсон – +27…+29
Симферополь – +26…+28
Кропивницкий – +26…+28
Черкассы – +26…+28
Чернигіов – +26…+28
Сумы – +26…+28
Полтава – +26…+28
Днепр – +29…+31
Запорожье – +27…+29
Донецк – +26…+28
Луганск – +26…+28
Харьков – +26…+28
Киев – +26…+28
Прогноз погоды на 4 июня от Укргидрометцентра