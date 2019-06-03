Прогноз погоди на 4 червня: в Україні майже всюди – дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок, 4 червня, буде по-червневому теплою, але не дуже сухою. Жителям більшості областей України слід налаштуватись на короткочасні грозові дощі.

Місцями можливі сильні зливи, шквали при грозі та навіть град, про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Попри опади, мерзнути не доведеться – температура повітря буде високою.

Протягом дня +25...+30 градусів, на Півдні та Сході до +32 градусів, у західних областях +22...+27 градусів,

– пише Діденко.

У вівторок у Києві, 4 червня, теж буде дощ з грозою. Однак стопчик термометра може прогрітися аж до +29 градусів тепла. Діденко зазначає, що температура води у Дніпрі поблизу Києва становить 20-21 градус тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 4 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 4 червня від Укргідрометцентру