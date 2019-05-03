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      Прогноз погоды на 4 мая: тепло придет вместе со шквальным ветром

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      Погода 4 мая 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 4 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 4 мая, будет теплой, но очень ветреной. В ряде областей порывы ветра будут достигать 20 м/с. Средняя температура днем будет колебаться в пределах 15-22 градусов тепла. А на Юге и Востоке будет еще жарче - +18...+24 градуса.

      А вот в западных областях будет более свежо – +12...+17 градусов, в Карпатах – +4...+9 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Каким будет лето в Украине: прогноз погоды

      Днем периодически будет падать дождь. Однако есть вероятность, что он обойдет Волынь, Ровненскую, Житомирскую, Киевскую область, Запорожье, Донбасс.

      В Киеве дожди будут идти только ночью и утром. Днем будет сухо.

      В Укргидрометцентре отмечают, что сильный ветер будет бушевать во всех областях – 7-12 м/с. А вот в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях ожидаются шквалы 15-20 м/с.

      Прогноз погоды на субботу, 4 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +18…+20

      Львов – +16…+18

      Ивано-Франковск – +16…+18

      Тернополь – +16…+18

      Черновці – +16…+18

      Хмельницкий – +17…+19

      Луцк – +16…+18

      Ровно – +16…+18

      Житомир – +17…+19

      Винница – +18…+20

      Одесса – +18…+20

      Николаев – +19…+21

      Херсон – +20…+22

      Симферополь – +19…+21

      Кропивницкий – +19…+21

      Черкассі – +18…+20

      Чернигов – +17…+19

      Сумі – +17…+19

      Полтава – +18…+20

      Днепр – +20…+22

      Запорожье – +21…+23

      Донецк – +20…+22

      Луганск – +19…+21

      Харьков – +21…+23

      Киев – +18…+20


      Прогноз погоды на 4 мая // Укргидрометцентр

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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