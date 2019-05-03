Прогноз погоды на 4 мая: тепло придет вместе со шквальным ветром

Погода в Украине в субботу, 4 мая, будет теплой, но очень ветреной. В ряде областей порывы ветра будут достигать 20 м/с. Средняя температура днем будет колебаться в пределах 15-22 градусов тепла. А на Юге и Востоке будет еще жарче - +18...+24 градуса.

А вот в западных областях будет более свежо – +12...+17 градусов, в Карпатах – +4...+9 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Днем периодически будет падать дождь. Однако есть вероятность, что он обойдет Волынь, Ровненскую, Житомирскую, Киевскую область, Запорожье, Донбасс.

В Киеве дожди будут идти только ночью и утром. Днем будет сухо.

В Укргидрометцентре отмечают, что сильный ветер будет бушевать во всех областях – 7-12 м/с. А вот в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях ожидаются шквалы 15-20 м/с. Прогноз погоды на субботу, 4 мая, в городах Украины:

Ужгород – +18…+20

Львов – +16…+18

Ивано-Франковск – +16…+18

Тернополь – +16…+18

Черновці – +16…+18

Хмельницкий – +17…+19

Луцк – +16…+18

Ровно – +16…+18

Житомир – +17…+19

Винница – +18…+20

Одесса – +18…+20

Николаев – +19…+21

Херсон – +20…+22

Симферополь – +19…+21

Кропивницкий – +19…+21

Черкассі – +18…+20

Чернигов – +17…+19

Сумі – +17…+19

Полтава – +18…+20

Днепр – +20…+22

Запорожье – +21…+23

Донецк – +20…+22

Луганск – +19…+21

Харьков – +21…+23

Киев – +18…+20



Прогноз погоды на 4 мая // Укргидрометцентр