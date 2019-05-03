Прогноз погоды на 4 мая: тепло придет вместе со шквальным ветром
Погода в Украине в субботу, 4 мая, будет теплой, но очень ветреной. В ряде областей порывы ветра будут достигать 20 м/с. Средняя температура днем будет колебаться в пределах 15-22 градусов тепла. А на Юге и Востоке будет еще жарче - +18...+24 градуса.
А вот в западных областях будет более свежо – +12...+17 градусов, в Карпатах – +4...+9 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Днем периодически будет падать дождь. Однако есть вероятность, что он обойдет Волынь, Ровненскую, Житомирскую, Киевскую область, Запорожье, Донбасс.
В Киеве дожди будут идти только ночью и утром. Днем будет сухо.
Ужгород – +18…+20
Львов – +16…+18
Ивано-Франковск – +16…+18
Тернополь – +16…+18
Черновці – +16…+18
Хмельницкий – +17…+19
Луцк – +16…+18
Ровно – +16…+18
Житомир – +17…+19
Винница – +18…+20
Одесса – +18…+20
Николаев – +19…+21
Херсон – +20…+22
Симферополь – +19…+21
Кропивницкий – +19…+21
Черкассі – +18…+20
Чернигов – +17…+19
Сумі – +17…+19
Полтава – +18…+20
Днепр – +20…+22
Запорожье – +21…+23
Донецк – +20…+22
Луганск – +19…+21
Харьков – +21…+23
Киев – +18…+20
Прогноз погоды на 4 мая // Укргидрометцентр