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      Прогноз погоди на 4 травня: тепло прийде разом зі шквальним вітром

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      Погода 4 травня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 4 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 4 травня, буде тепло, але дуже вітряно. У низці областей пориви вітру сягатимуть 20 м/с. Середня температура вдень коливатиметься у межах 15-22 градусів тепла. А на Півдні та Сході буде ще спекотніше – +18...+24 градуси.

      А от у західних областях буде більш свіжо – +12...+17 градусів, у Карпатах – +4...+9 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Удень періодично падатиме дощ. Проте є вірогідність, що він омине Волинь, Рівненщину, Житомирщину, Київщину, Запоріжжя, Донеччину.

      У Києві дощитиме лише вночі та вранці. Вдень буде сухо. 

      В Укргідрометцентрі зазначають, що сильний вітер вируватиме у всіх областях – 7-12 м/с. А от у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях очікуються шквали 15-20 м/с.

      Прогноз погоди на суботу, 4 травня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +17…+19

      Полтава – +18…+20

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +21…+23

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +21…+23

      Київ – +18…+20


      Прогноз погоди на 4 травня // Укргідрометцентр

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      Теги: Новини України Погода
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