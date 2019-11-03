Прогноз погоды на 4 ноября: Украина будет одной из самых теплых в Европе
Погода в Украине в понедельник, 4 ноября, будет теплой, но ветреной. Кое-где вероятны кратковременные дожди. Впрочем, это не помешает насладиться пусть коротким, но все же возвращением бабьего лета.
Местами температура воздуха будет достигать +15...+20 градусов. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Теплее всего будет в Крыму и на Николаевщине. Там воздух прогреется до +18...+20 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет на Донетчине и Луганщине. Там – максимум +9...+11 градусов.
Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.
Внимание! В Украине 4 ноября порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь – 1 уровень опасности, желтый.
Дожди вероятны в западных и в некоторых северных регионах.
В Киеве тоже возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +17...+19
Николаев – +18...+20
Херсон – +17...+19
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – + 15... + 17
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +14...+16
Киев – +15...+17
Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, от Укргидрометцентра