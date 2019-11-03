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      Прогноз погоды на 4 ноября: Украина будет одной из самых теплых в Европе

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      Погода 4 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 4 ноября / Интерфакс

      Погода в Украине в понедельник, 4 ноября, будет теплой, но ветреной. Кое-где вероятны кратковременные дожди. Впрочем, это не помешает насладиться пусть коротким, но все же возвращением бабьего лета.

      Местами температура воздуха будет достигать +15...+20 градусов. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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      Теплее всего будет в Крыму и на Николаевщине. Там воздух прогреется до +18...+20 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет на Донетчине и Луганщине. Там – максимум +9...+11 градусов.

      Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

      Внимание! В Украине 4 ноября порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь – 1 уровень опасности, желтый.

      Дожди вероятны в западных и в некоторых северных регионах.

      В Киеве тоже возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +16...+18

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +16...+18

      Винница – +16...+18

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +18...+20

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +15...+17

      Чернигов – +15...+17

      Сумы – + 15... + 17

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +15...+17

      Донецк – +9...+11

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +14...+16

      Киев – +15...+17

      прогноз погоди погода на 4 листопада
      Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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