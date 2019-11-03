Прогноз погоды на 4 ноября: Украина будет одной из самых теплых в Европе

Погода в Украине в понедельник, 4 ноября, будет теплой, но ветреной. Кое-где вероятны кратковременные дожди. Впрочем, это не помешает насладиться пусть коротким, но все же возвращением бабьего лета.

Местами температура воздуха будет достигать +15...+20 градусов. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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Теплее всего будет в Крыму и на Николаевщине. Там воздух прогреется до +18...+20 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет на Донетчине и Луганщине. Там – максимум +9...+11 градусов.

Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

Внимание! В Украине 4 ноября порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь – 1 уровень опасности, желтый.

Дожди вероятны в западных и в некоторых северных регионах.

В Киеве тоже возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – + 15... + 17

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17



Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, от Укргидрометцентра