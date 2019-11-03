Прогноз погоди на 4 листопада: Україна буде однією з найтепліших у Європі
Погода в Україні у понеділок, 4 листопада, буде теплою, але вітряною. Подекуди ймовірні короткочасні дощі. Втім, це не завадить насолодитись нехай коротким, але все ж поверненням бабиного літа.
Подекуди температура повітря сягатиме +15…+20 градусів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Найтепліше буде у Криму та на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +18…+20 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде на Донеччині й Луганщині. Там – максимум +9…+11 градусів.
Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.
Увага! В Україні 4 листопада пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ – 1 рівень небезпечності, жовтий.
Дощі, ймовірні у західних та у деяких північних регіонах.
У Києві теж можливий невеличкий дощ, стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 4 листопада, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +9…+11
Харків – +14…+16
Київ – +15…+17
Прогноз погоди на понеділок, 4 листопада, від Укргідрометцентру