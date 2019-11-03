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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Прогноз погоди на 4 листопада: Україна буде однією з найтепліших у Європі

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      Погода 4 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 4 листопада / Інтерфакс

      Погода в Україні у понеділок, 4 листопада, буде теплою, але вітряною. Подекуди ймовірні короткочасні дощі. Втім, це не завадить насолодитись нехай коротким, але все ж поверненням бабиного літа.

      Подекуди температура повітря сягатиме +15…+20 градусів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Найтепліше буде у Криму та на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +18…+20 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде на Донеччині й Луганщині. Там – максимум +9…+11 градусів.

      Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

      Увага! В Україні 4 листопада пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ – 1 рівень небезпечності, жовтий.

      Дощі, ймовірні у західних та у деяких північних регіонах.

      У Києві теж можливий невеличкий дощ, стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 4 листопада, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +15…+17

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +14…+16

      Київ – +15…+17

      прогноз погоди погода на 4 листопада
      Прогноз погоди на понеділок, 4 листопада, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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