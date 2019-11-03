Прогноз погоди на 4 листопада: Україна буде однією з найтепліших у Європі

Погода в Україні у понеділок, 4 листопада, буде теплою, але вітряною. Подекуди ймовірні короткочасні дощі. Втім, це не завадить насолодитись нехай коротким, але все ж поверненням бабиного літа.

Подекуди температура повітря сягатиме +15…+20 градусів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Найтепліше буде у Криму та на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +18…+20 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде на Донеччині й Луганщині. Там – максимум +9…+11 градусів.

Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

Увага! В Україні 4 листопада пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ – 1 рівень небезпечності, жовтий.

Дощі, ймовірні у західних та у деяких північних регіонах.

У Києві теж можливий невеличкий дощ, стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 4 листопада, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +9…+11

Харків – +14…+16

Київ – +15…+17



Прогноз погоди на понеділок, 4 листопада, від Укргідрометцентру