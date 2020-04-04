Прогноз погоды на 5 апреля: днем будет солнечно и ветрено, а ночью – морозы

Погода в Украине в воскресенье, 5 апреля, будет по-весеннему теплой и солнечной на всей территории Украины. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов тепла, но ночью придут морозы. В некоторых регионах столбики термометров покажут до -3 градусов.

В воскресенье, 5 апреля, воздух будет свежим и даже холодным. Ведь ночная температура воздуха будет снижаться до 0...-3 градусов. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

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На всей территории Украины будет солнечно и тепло, но ветрено. В некоторые регионы страны придут ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 5 – 10 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. В общем воздух прогреется до +12...+14 градусов.

На Западе Украины будет немного прохладнее.Там температура ночью опустится до -3...-4 градусов. Воздух днем прогреется максимум до +14 градусов и только в Ужгороде синоптики прогнозируют до +16 градусов. На Востоке страны будет несколько холоднее – +10...+12 градусов. Но ночью также прогнозируют морозы до -2 градусов.

Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +14...+16 градусов днем. Осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +8...+10.

В Киеве будет ветрено, синоптики прогнозируют +8...+10 градуса днем и 0...-2 ночью.

Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – + 8... + 10

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +9...+11

Киев – +8...+10

Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля, от Укргидрометцентра