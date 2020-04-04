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      Прогноз погоды на 5 апреля: днем будет солнечно и ветрено, а ночью – морозы

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      Прогноз погоды на 5 апреля / unsplash.com

      Погода в Украине в воскресенье, 5 апреля, будет по-весеннему теплой и солнечной на всей территории Украины. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов тепла, но ночью придут морозы. В некоторых регионах столбики термометров покажут до -3 градусов.

      В воскресенье, 5 апреля, воздух будет свежим и даже холодным. Ведь ночная температура воздуха будет снижаться до 0...-3 градусов. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

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      На всей территории Украины будет солнечно и тепло, но ветрено. В некоторые регионы страны придут ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 5 – 10 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. В общем воздух прогреется до +12...+14 градусов.

      На Западе Украины будет немного прохладнее.Там температура ночью опустится до -3...-4 градусов. Воздух днем прогреется максимум до +14 градусов и только в Ужгороде синоптики прогнозируют до +16 градусов. На Востоке страны будет несколько холоднее – +10...+12 градусов. Но ночью также прогнозируют морозы до -2 градусов.

      Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +14...+16 градусов днем. Осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +8...+10.

      В Киеве будет ветрено, синоптики прогнозируют +8...+10 градуса днем и 0...-2 ночью.

      Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +10...+12

      Винница – +12...+14

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +9...+11

      Сумы –  + 8... + 10

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +9...+11

      Киев – +8...+10

      Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля, от Укргидрометцентра

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Погода
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