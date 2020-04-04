Прогноз погоды на 5 апреля: днем будет солнечно и ветрено, а ночью – морозы
Погода в Украине в воскресенье, 5 апреля, будет по-весеннему теплой и солнечной на всей территории Украины. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов тепла, но ночью придут морозы. В некоторых регионах столбики термометров покажут до -3 градусов.
В воскресенье, 5 апреля, воздух будет свежим и даже холодным. Ведь ночная температура воздуха будет снижаться до 0...-3 градусов. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
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На всей территории Украины будет солнечно и тепло, но ветрено. В некоторые регионы страны придут ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 5 – 10 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. В общем воздух прогреется до +12...+14 градусов.
На Западе Украины будет немного прохладнее.Там температура ночью опустится до -3...-4 градусов. Воздух днем прогреется максимум до +14 градусов и только в Ужгороде синоптики прогнозируют до +16 градусов. На Востоке страны будет несколько холоднее – +10...+12 градусов. Но ночью также прогнозируют морозы до -2 градусов.
Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +14...+16 градусов днем. Осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +8...+10.
В Киеве будет ветрено, синоптики прогнозируют +8...+10 градуса днем и 0...-2 ночью.
Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 8... + 10
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +9...+11
Киев – +8...+10
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