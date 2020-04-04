Прогноз погоди на 5 квітня: вдень буде сонячно і вітряно, а вночі – морози
Погода в Україні у неділю, 5 квітня, буде по-весняному теплою та сонячною на всій території України. Вдень повітря прогріється до +12...+14 градусів, але вночі прийдуть морози. У деяких регіонах стовпчики термометрів покажуть до -3 градусів.
У неділю, 5 квітня, повітря буде свіжим і навіть холодним. Адже нічна температура повітря знижуватиметься до 0...-3 градусів морозу. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.
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На всій території України буде сонячно та тепло, але вітряно. У деякі регіони країни прийдуть нічні морози. Сильні пориви вітру зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду спостерігатимуться по всій території України. Загалом повітря прогріється до +12...+14 градусів тепла.
На Заході України буде трохи прохолодніше.Там температура вночі опуститься до -3...-4 градусів. Повітря вдень прогріється максимум до +14 градусів і лише в Ужгороді синоптики прогнозують до +16 градусів тепла. На Сході країни буде дещо холодніше – +10...+12 градусів тепла. Але вночі також прогнозують морози до -2 градусів.
Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +14...+16 градусів тепла вдень. Опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +8...+10.
У Києві буде вітряно, синоптики прогнозують +8...+10 градуси вдень та 0...-2 вночі.
Прогноз погоди на неділю, 5 квітня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +12…+14
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +9…+11
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +9…+11
Київ – +8...+10
Прогноз погоди на неділю, 5 квітня, від Укргідрометцентру
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