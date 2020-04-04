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      Прогноз погоди на 5 квітня: вдень буде сонячно і вітряно, а вночі – морози

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 5 квітня / unsplash.com

      Погода в Україні у неділю, 5 квітня, буде по-весняному теплою та сонячною на всій території України. Вдень повітря прогріється до +12...+14 градусів, але вночі прийдуть морози. У деяких регіонах стовпчики термометрів покажуть до -3 градусів.

      У неділю, 5 квітня, повітря буде свіжим і навіть холодним. Адже нічна температура повітря знижуватиметься до 0...-3 градусів морозу. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

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      На всій території України буде сонячно та тепло, але вітряно. У деякі регіони країни прийдуть нічні морози. Сильні пориви вітру зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду спостерігатимуться по всій території України. Загалом повітря прогріється до +12...+14 градусів тепла.

      На Заході України буде трохи прохолодніше.Там температура вночі опуститься до -3...-4 градусів. Повітря вдень прогріється максимум до +14 градусів і лише в Ужгороді синоптики прогнозують до +16 градусів тепла. На Сході країни буде дещо холодніше – +10...+12 градусів тепла. Але вночі також прогнозують морози до -2 градусів. 

      Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +14...+16 градусів тепла вдень. Опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +8...+10.

      У Києві буде вітряно, синоптики прогнозують +8...+10 градуси вдень та 0...-2 вночі.

      Прогноз погоди на неділю, 5 квітня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +9…+11

      Київ – +8...+10


      Прогноз погоди на неділю, 5 квітня, від Укргідрометцентру

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Погода
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