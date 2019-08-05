Прогноз погоды на 5 августа: по Украине пройдут локальные дожди и летняя прохлада
Погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет оставаться прохладной в большинстве областей. Кроме того, почти на всей территории страны, кроме Одесской области, стоит ожидать локальных дождей.
Температура воздуха останется "мальчиком для битья" – все будут ее ругать, жаловаться и требовать у столбиков термометров немедленно подняться, пишет синоптик Наталья Диденко.
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Зато дожди будут каждый раз разными – то локальные, то с грозами, а ветер уже будет утихать, переходить в умеренный и даже незначительный.
5 августа в большинстве областей Украины предусматривается днем +17+24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. А ближайшей ночью вообще ожидается прохлада: на севере и северо-востоке +8+12 градусов.
В Киеве понедельник будет бодрить так, что придется греться пробежками по маршруткам и, возможно, даже в автомобиле утром включать печку.
Потому что ночью и утром в столице предполагается +10, +11 градусов. Днем небогатые +20 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 5 августа, в городах Украины:
Ужгород – +25…+27
Львов – +22…+24
Ивано-Франковск – +20…+22
Тернополь – +21…+23
Черновцы – +21…+23
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +22…+24
Ровно – +21…+23
Житомир – +21…+23
Винница – +22…+24
Одесса – +23…+25
Николаев – +23…+25
Херсон – +22…+24
Симферополь – +22…+24
Кропивницкий – +21…+23
Черкассы – +20…+22
Чернигов – +20…+22
Сумы – +19…+21
Полтава – +20…+22
Днепр – +21…+23
Запорожье –+21…+23
Донецк – +20…+22
Луганск – +20…+22
Харьков – +19…+21
Киев – +21…+23