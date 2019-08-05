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      Прогноз погоды на 5 августа: по Украине пройдут локальные дожди и летняя прохлада

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      Прогноз погоды 5 августа 2019 Украина – прогноз погоды на день
      Прогноз погоды в Украине на 5 августа / uain.press

      Погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет оставаться прохладной в большинстве областей. Кроме того, почти на всей территории страны, кроме Одесской области, стоит ожидать локальных дождей.

      Температура воздуха останется "мальчиком для битья" – все будут ее ругать, жаловаться и требовать у столбиков термометров немедленно подняться, пишет синоптик Наталья Диденко.

      Интересно: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

      Зато дожди будут каждый раз разными – то локальные, то с грозами, а ветер уже будет утихать, переходить в умеренный и даже незначительный.

      5 августа в большинстве областей Украины предусматривается днем +​​17+24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. А ближайшей ночью вообще ожидается прохлада: на севере и северо-востоке +8+12 градусов.

      В Киеве понедельник будет бодрить так, что придется греться пробежками по маршруткам и, возможно, даже в автомобиле утром включать печку.
      Потому что ночью и утром в столице предполагается +10, +11 градусов. Днем небогатые +20 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 5 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +25…+27

      Львов – +22…+24

      Ивано-Франковск – +20…+22

      Тернополь – +21…+23

      Черновцы – +21…+23

      Хмельницкий – +23…+25

      Луцк – +22…+24

      Ровно – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Винница – +22…+24

      Одесса – +23…+25

      Николаев – +23…+25

      Херсон – +22…+24

      Симферополь – +22…+24

      Кропивницкий – +21…+23

      Черкассы – +20…+22

      Чернигов – +20…+22

      Сумы – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Днепр – +21…+23

      Запорожье –+21…+23

      Донецк – +20…+22

      Луганск – +20…+22

      Харьков – +19…+21

      Киев – +21…+23

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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