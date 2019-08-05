Прогноз погоды на 5 августа: по Украине пройдут локальные дожди и летняя прохлада

Погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет оставаться прохладной в большинстве областей. Кроме того, почти на всей территории страны, кроме Одесской области, стоит ожидать локальных дождей.

Температура воздуха останется "мальчиком для битья" – все будут ее ругать, жаловаться и требовать у столбиков термометров немедленно подняться, пишет синоптик Наталья Диденко.

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Зато дожди будут каждый раз разными – то локальные, то с грозами, а ветер уже будет утихать, переходить в умеренный и даже незначительный.

5 августа в большинстве областей Украины предусматривается днем +​​17+24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. А ближайшей ночью вообще ожидается прохлада: на севере и северо-востоке +8+12 градусов.

В Киеве понедельник будет бодрить так, что придется греться пробежками по маршруткам и, возможно, даже в автомобиле утром включать печку.

Потому что ночью и утром в столице предполагается +10, +11 градусов. Днем небогатые +20 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 5 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25…+27

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +20…+22

Тернополь – +21…+23

Черновцы – +21…+23

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +22…+24

Ровно – +21…+23

Житомир – +21…+23

Винница – +22…+24

Одесса – +23…+25

Николаев – +23…+25

Херсон – +22…+24

Симферополь – +22…+24

Кропивницкий – +21…+23

Черкассы – +20…+22

Чернигов – +20…+22

Сумы – +19…+21

Полтава – +20…+22

Днепр – +21…+23

Запорожье –+21…+23

Донецк – +20…+22

Луганск – +20…+22

Харьков – +19…+21

Киев – +21…+23



Прогноз погоды на 5 августа от Укргидрометцентра