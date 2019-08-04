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      Прогноз погоди на 5 серпня: Україною пройдуть локальні дощі та літня прохолода

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      Прогноз погоди 5 серпня 2019 Україна – прогноз погоди на день
      Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / uain.press

      Погода в Україні у понеділок, 5 серпня, залишатиметься прохолодною у більшості областей. Крім того, майже на всій території країни, крім Одещини, варто очікувати локальних дощів.

      Температура повітря залишиться "хлопчиком для биття" – усі будуть її лаяти, нарікати та вимагати у стовпчиків термометрів негайно піднятися, пише синоптик Наталка Діденко.

      Цікаво: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Натомість дощі будуть щораз різними – то локальні, то з грозами, а вітер вже вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний.

      5 серпня у більшості областей України передбачається вдень +17+24 градуси, на Півдні та на Закарпаті до +26 градусів. А найближчої ночі, взагалі, очікується прохолода: на Півночі та північному сході +8+12 градусів.

      У Києві понеділок буде бадьорити так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку.
      Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 5 серпня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +22…+24

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +21…+23

      Запоріжжя –+21…+23

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +20…+22

      Харків – +19…+21

      Київ – +21…+23

      Прогноз погоди на 5 серпня
      Прогноз погоди на 5 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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