Прогноз погоди на 5 серпня: Україною пройдуть локальні дощі та літня прохолода
Погода в Україні у понеділок, 5 серпня, залишатиметься прохолодною у більшості областей. Крім того, майже на всій території країни, крім Одещини, варто очікувати локальних дощів.
Температура повітря залишиться "хлопчиком для биття" – усі будуть її лаяти, нарікати та вимагати у стовпчиків термометрів негайно піднятися, пише синоптик Наталка Діденко.
Цікаво: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Натомість дощі будуть щораз різними – то локальні, то з грозами, а вітер вже вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний.
5 серпня у більшості областей України передбачається вдень +17+24 градуси, на Півдні та на Закарпаті до +26 градусів. А найближчої ночі, взагалі, очікується прохолода: на Півночі та північному сході +8+12 градусів.
У Києві понеділок буде бадьорити так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку.
Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 5 серпня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя –+21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +19…+21
Київ – +21…+23