Прогноз погоди на 5 серпня: Україною пройдуть локальні дощі та літня прохолода

Погода в Україні у понеділок, 5 серпня, залишатиметься прохолодною у більшості областей. Крім того, майже на всій території країни, крім Одещини, варто очікувати локальних дощів.

Температура повітря залишиться "хлопчиком для биття" – усі будуть її лаяти, нарікати та вимагати у стовпчиків термометрів негайно піднятися, пише синоптик Наталка Діденко.

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Натомість дощі будуть щораз різними – то локальні, то з грозами, а вітер вже вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний.

5 серпня у більшості областей України передбачається вдень +17+24 градуси, на Півдні та на Закарпаті до +26 градусів. А найближчої ночі, взагалі, очікується прохолода: на Півночі та північному сході +8+12 градусів.

У Києві понеділок буде бадьорити так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку.

Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 5 серпня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя –+21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +19…+21

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на 5 серпня від Укргідрометцентру