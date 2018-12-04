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      Прогноз погоды на 5 декабря: Украину накроет непогода с мокрым снегом и штормовым ветром

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      Погода 5 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 5 декабря, будет очень разнообразной. Да, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами – снег с дождем и штормовой ветер.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами,
      – отметила она.

      Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.

      Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.

      Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.

      Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.

      Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.

      В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.

      Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – +0...+2

      Винница – +1...+3

      Одесса – +2...+4

      Николаев – 0...+2

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – +0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы-0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

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      Погода в Украине 5 декабря от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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