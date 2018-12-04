Погода в Украине в среду, 5 декабря, будет очень разнообразной. Да, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами – снег с дождем и штормовой ветер.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами,

– отметила она.

Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.

Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.

Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.

Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.

В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.

Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +2...+4

Николаев – 0...+2

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы-0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3



Погода в Украине 5 декабря от Укргидрометцентра