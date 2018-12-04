Прогноз погоды на 5 декабря: Украину накроет непогода с мокрым снегом и штормовым ветром
Погода в Украине в среду, 5 декабря, будет очень разнообразной. Да, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами – снег с дождем и штормовой ветер.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами,
– отметила она.
Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.
Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.
Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.
Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.
Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.
В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.
Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.
Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +2...+4
Николаев – 0...+2
Херсон – +2...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы-0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Погода в Украине 5 декабря от Укргидрометцентра