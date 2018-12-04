Погода в Україні у середу, 5 грудня, буде дуже різноманітною. Так, місцями буде малохмарно із проясненнями, а подекуди – сніг із дощем та штормовий вітер.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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5 грудня в Україні буде все: мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, тумани, мряка, магнітні бурі, штормовий вітер і навіть бурульки. Опади увигляді дощу та мокрого снігу принесе атмосферний фронт. Випадатимуть вони місцями,

– зазначила вона.

Окрім цього, на заході ймовірний штормовий північно-західний вітер.

Опади очікуються у частині західних областей, на півночі, півдні та у центральних районах країни. На решті території буде малохмарно із проясненням, без суттєвих опадів.

Найтепліше буде на півдні. Зокрема, у Криму повітря прогріється до 4...6 градусів із плюсовою позначкою. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині – до +2...+4 градусів.

Найхолодніше буде у східних регіонах. Там стовпчики термометрів піднімуться до 0...+2 градусів.

Водіям слід бути обережними через туман та ожеледь на дорогах. А ось пішоходів Діденко попереджає про утворення бурульок. Через відлигу вони можуть з'являтися на дахах будинків та деревах, тому варто уникати прогулянок поблизу таких небезпечних ділянок.

У Києві 5 грудня ймовірний мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледь та ожеледиця.

Температура повітря у столиці коливатиметься від 0 до +3 градусів.

Прогноз погоди на середу, 5 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +2…+4

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +1…+3



Погода в Україні 5 грудня від Укргідрометцентру