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      Прогноз погоди на 5 грудня: Україну накриє негода із мокрим снігом та штормовим вітром

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      Погода 5 грудня 2018 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 5 грудня, буде дуже різноманітною. Так, місцями буде малохмарно із проясненнями, а подекуди – сніг із дощем та штормовий вітер.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      5 грудня в Україні буде все: мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, тумани, мряка, магнітні бурі, штормовий вітер і навіть бурульки. Опади увигляді дощу та мокрого снігу принесе атмосферний фронт. Випадатимуть вони місцями,
      – зазначила вона.

      Окрім цього, на заході ймовірний штормовий північно-західний вітер.

      Опади очікуються у частині західних областей, на півночі, півдні та у центральних районах країни. На решті території буде малохмарно із проясненням, без суттєвих опадів.

      Найтепліше буде на півдні. Зокрема, у Криму повітря прогріється до 4...6 градусів із плюсовою позначкою. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині – до +2...+4 градусів.

      Найхолодніше буде у східних регіонах. Там стовпчики термометрів піднімуться до 0...+2 градусів.

      Водіям слід бути обережними через туман та ожеледь на дорогах. А ось пішоходів Діденко попереджає про утворення бурульок. Через відлигу вони можуть з'являтися на дахах будинків та деревах, тому варто уникати прогулянок поблизу таких небезпечних ділянок.

      У Києві 5 грудня ймовірний мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледь та ожеледиця.

      Температура повітря у столиці коливатиметься від 0 до +3 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 5 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – +0…+2

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – +0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +1…+3

      погода в грудні прогноз погоди в Україні погода 5 грудня
      Погода в Україні 5 грудня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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