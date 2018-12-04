Прогноз погоди на 5 грудня: Україну накриє негода із мокрим снігом та штормовим вітром
Погода в Україні у середу, 5 грудня, буде дуже різноманітною. Так, місцями буде малохмарно із проясненнями, а подекуди – сніг із дощем та штормовий вітер.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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5 грудня в Україні буде все: мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, тумани, мряка, магнітні бурі, штормовий вітер і навіть бурульки. Опади увигляді дощу та мокрого снігу принесе атмосферний фронт. Випадатимуть вони місцями,
– зазначила вона.
Окрім цього, на заході ймовірний штормовий північно-західний вітер.
Опади очікуються у частині західних областей, на півночі, півдні та у центральних районах країни. На решті території буде малохмарно із проясненням, без суттєвих опадів.
Найтепліше буде на півдні. Зокрема, у Криму повітря прогріється до 4...6 градусів із плюсовою позначкою. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині – до +2...+4 градусів.
Найхолодніше буде у східних регіонах. Там стовпчики термометрів піднімуться до 0...+2 градусів.
Водіям слід бути обережними через туман та ожеледь на дорогах. А ось пішоходів Діденко попереджає про утворення бурульок. Через відлигу вони можуть з'являтися на дахах будинків та деревах, тому варто уникати прогулянок поблизу таких небезпечних ділянок.
У Києві 5 грудня ймовірний мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледь та ожеледиця.
Температура повітря у столиці коливатиметься від 0 до +3 градусів.
Прогноз погоди на середу, 5 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – +0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +2…+4
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3
Погода в Україні 5 грудня від Укргідрометцентру