Прогноз погоды на 5 февраля: зима медленно возвращается в Украину, местами пройдет снег
Погода в Украине во вторник, 5 февраля, будет уже не такой теплой и весенней, как в предыдущие дни. Температура воздуха значительно снизится, правда, сохранит за собой "плюсовую" отметку.
Кроме того, в ряде западных и северных регионов синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. Говорится, в частности, о Прикарпатье и Закарпатье, а также – Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Вместе с тем, в Украину возвращается свежий воздух и похоладание, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов,
– отмечает эксперт.
Так, холоднее всего будет в северных и восточных регионах. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине температура воздуха опустится до 0...+2 градусов.
А вот теплее всего, традиционно, – в южных областях и Крыму. Там тоже прогнозируют значительно более прохладную погоду, если сравнивать с предыдущими днями, однако столбики термометров покажут наивысшие отметки в Украине. Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму воздух прогреется до +6...+8 градусов.
Ветер будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве 5 февраля – без существенных осадков, температура воздуха – +1...+3 градуса.
Прогноз погоды на вторник, 5 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы-0... + 2
Полтава – +1...+3
Днепр – +3...+5
Запорожье – +5...+7
Донецк – +2...+4
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на вторник, 5 февраля, от Укргидрометцентра