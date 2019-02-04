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      Прогноз погоды на 5 февраля: зима медленно возвращается в Украину, местами пройдет снег

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      Погода 5 февраля 2019 Украина: какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 5 февраля / фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 5 февраля, будет уже не такой теплой и весенней, как в предыдущие дни. Температура воздуха значительно снизится, правда, сохранит за собой "плюсовую" отметку.

      Кроме того, в ряде западных и северных регионов синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. Говорится, в частности, о Прикарпатье и Закарпатье, а также – Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Вместе с тем, в Украину возвращается свежий воздух и похоладание, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Спасатели предупредили о непогоде в Украине: лавины и подъем воды в реках

      Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов,
      – отмечает эксперт.

      Так, холоднее всего будет в северных и восточных регионах. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине температура воздуха опустится до 0...+2 градусов.

      А вот теплее всего, традиционно, – в южных областях и Крыму. Там тоже прогнозируют значительно более прохладную погоду, если сравнивать с предыдущими днями, однако столбики термометров покажут наивысшие отметки в Украине. Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму воздух прогреется до +6...+8 градусов.

      Ветер будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве 5 февраля – без существенных осадков, температура воздуха – +1...+3 градуса.

      Прогноз погоды на вторник, 5 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +1...+3

      Винница – +1...+3

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – 0...+2

      Сумы-0... + 2

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +2...+4

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

      прогноз погоди в Україні погода на 5 лютого погода у лютому 2019
      Прогноз погоды на вторник, 5 февраля, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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