Прогноз погоды на 5 февраля: зима медленно возвращается в Украину, местами пройдет снег

Погода в Украине во вторник, 5 февраля, будет уже не такой теплой и весенней, как в предыдущие дни. Температура воздуха значительно снизится, правда, сохранит за собой "плюсовую" отметку.

Кроме того, в ряде западных и северных регионов синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. Говорится, в частности, о Прикарпатье и Закарпатье, а также – Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Вместе с тем, в Украину возвращается свежий воздух и похоладание, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов,

– отмечает эксперт.

Так, холоднее всего будет в северных и восточных регионах. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине температура воздуха опустится до 0...+2 градусов.

А вот теплее всего, традиционно, – в южных областях и Крыму. Там тоже прогнозируют значительно более прохладную погоду, если сравнивать с предыдущими днями, однако столбики термометров покажут наивысшие отметки в Украине. Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Ветер будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве 5 февраля – без существенных осадков, температура воздуха – +1...+3 градуса.

Прогноз погоды на вторник, 5 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы-0... + 2

Полтава – +1...+3

Днепр – +3...+5

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на вторник, 5 февраля, от Укргидрометцентра