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      Прогноз погоди на 5 лютого: зима повільно повертається в Україну, подекуди сніжитиме

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      Погода 5 лютого 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 5 лютого / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 5 лютого, буде вже не такою теплою та весняною, як у попередні дні. Температура повітря значно знизиться, щоправда, збереже за собою "плюсову" позначку.

      Окрім того, у низці західних та північних регіонів синоптики прогнозують налипання мокрого снігу. Мовиться, зокрема, про Прикарпаття і Закарпаття, а також – Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. Разом із тим, в Україну повертається свіжіше повітря і похоладання, повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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      Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після теперішніх +2...+7 градусів прийдуть денні 0...+3 градуси, місцями до -1...-3 градусів,
      – зазначає експерт.

      Так, найхолодніше буде у північних та східних регіонах. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині температура повітря опуститься до 0...+2 градусів.

      А ось найтепліше, традиційно, – у південних областях і Криму. Там теж прогнозують значно прохолоднішу погоду, якщо порівнювати із попередніми днями, проте стовпчики термометрів покажуть найвищі позначки в Україні. Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму повітря прогріється до +6...+8 градусів.

      Вітер буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві 5 лютого – без істотних опадів, температура повітря – +1...+3 градуси.

      Прогноз погоди на вівторок, 5 лютого, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +1…+3

      прогноз погоди в Україні погода на 5 лютого погода у лютому 2019
      Прогноз погоди на вівторок, 5 лютого, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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