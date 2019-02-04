Прогноз погоди на 5 лютого: зима повільно повертається в Україну, подекуди сніжитиме
Погода в Україні у вівторок, 5 лютого, буде вже не такою теплою та весняною, як у попередні дні. Температура повітря значно знизиться, щоправда, збереже за собою "плюсову" позначку.
Окрім того, у низці західних та північних регіонів синоптики прогнозують налипання мокрого снігу. Мовиться, зокрема, про Прикарпаття і Закарпаття, а також – Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. Разом із тим, в Україну повертається свіжіше повітря і похоладання, повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
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Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після теперішніх +2...+7 градусів прийдуть денні 0...+3 градуси, місцями до -1...-3 градусів,
– зазначає експерт.
Так, найхолодніше буде у північних та східних регіонах. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині температура повітря опуститься до 0...+2 градусів.
А ось найтепліше, традиційно, – у південних областях і Криму. Там теж прогнозують значно прохолоднішу погоду, якщо порівнювати із попередніми днями, проте стовпчики термометрів покажуть найвищі позначки в Україні. Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму повітря прогріється до +6...+8 градусів.
Вітер буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 5 лютого – без істотних опадів, температура повітря – +1...+3 градуси.
Прогноз погоди на вівторок, 5 лютого, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +1…+3
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – +1…+3
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +2…+4
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на вівторок, 5 лютого, від Укргідрометцентру