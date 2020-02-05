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      Прогноз погоды на 5 февраля: сильная непогода охватит Украину – прогнозируют снег

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      Прогноз прогоды на 5 февраля / Иллюстративное фото

      Погодные условия в Украине в среду, 5 февраля, будут сложными. В частности, на западе, севере и центре следует ожидать мокрый снег, а на юге – дожди. Столбики термометров в среднем поднимутся от 0 до 2 градусов тепла. Правда, на юге температура воздуха составит +8 градусов.

      Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своем фейсбуке, причиной таких погодных условий является циклон Petra. Он принесет с собой сильный снег или сильный дождь (зависит от температуры воздуха), а также сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед.

      Обратите внимание! Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоду

      По словам Диденко, самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах. Кроме того, сильный штормовой ветер ожидают на севере и значительной части негорного запада. Также здесь вероятны умеренные или небольшие осадки.

      В среду столбики термометров в Украине поднимутся от 1 градуса мороза до 3 тепла. Однако на юге будет намного теплее – +5 – +10 градусов.

      Относительно Киева, то 5 февраля здесь также ожидают сильный штормовой ветер. В то же время утром выпадет мокрый снег. Но во второй половине дня осадков в столице уже не будет.

      По информации Украинского гидрометцентра, на западе, севере и востоке выпадет мокрый снег, а на юге дождливо. Теплее всего собственно и будет на юге – +6 – +8 градусов, а холоднее всего на Сумщине – 0 – -2 градуса. Ветер в основном будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

      Прогноз погоды в Украине на среду, 5 февраля:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – 0...+2

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – 0 ... -2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – -1...+1

      Погода, негода, Україна, 2 лютого, сніг, мокрий сніг, Укргідрометцентр
      Прогноз погоды в Украине на 5 февраля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Снег в Украине Погода
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