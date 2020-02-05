Прогноз погоды на 5 февраля: сильная непогода охватит Украину – прогнозируют снег

Погодные условия в Украине в среду, 5 февраля, будут сложными. В частности, на западе, севере и центре следует ожидать мокрый снег, а на юге – дожди. Столбики термометров в среднем поднимутся от 0 до 2 градусов тепла. Правда, на юге температура воздуха составит +8 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своем фейсбуке, причиной таких погодных условий является циклон Petra. Он принесет с собой сильный снег или сильный дождь (зависит от температуры воздуха), а также сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед.

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По словам Диденко, самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах. Кроме того, сильный штормовой ветер ожидают на севере и значительной части негорного запада. Также здесь вероятны умеренные или небольшие осадки.

В среду столбики термометров в Украине поднимутся от 1 градуса мороза до 3 тепла. Однако на юге будет намного теплее – +5 – +10 градусов.

Относительно Киева, то 5 февраля здесь также ожидают сильный штормовой ветер. В то же время утром выпадет мокрый снег. Но во второй половине дня осадков в столице уже не будет.

По информации Украинского гидрометцентра, на западе, севере и востоке выпадет мокрый снег, а на юге дождливо. Теплее всего собственно и будет на юге – +6 – +8 градусов, а холоднее всего на Сумщине – 0 – -2 градуса. Ветер в основном будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине на среду, 5 февраля:

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +6...+8

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0 ... -2

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +6...+8

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в Украине на 5 февраля от Укргидрометцентра