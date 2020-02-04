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      Прогноз погоди на 5 лютого: сильна негода охопить Україну – прогнозують сніг

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      Якою буде погода в Україні 5 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погодні умови в Україні у середу, 5 лютого, будуть складними. Зокрема, на заході, півночі та центрі слід очікувати мокрий сніг, а на півдні – дощі. Стовпчики термометрів у середньому піднімуться від 0 до 2 градусів тепла. Щоправда, на півдні температура повітря становитиме +8 градусів.

      Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на своєму фейсбуці, причиною таких погодних у мов є циклон Petra. Принесе він із собою сильний сніг або сильний дощ (залежить від температури повітря), а також сильний вітер, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледицю.

      Зверніть увагу! Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду

      За словами Діденко, найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах. Крім того, сильний штормовий вітер очікують на півночі та значній частині негірського заходу. Також тут є ймовірними помірні або невеликі опади максимум помірні або й невеликі.

      У четвер стовпчики термометрів в Україні піднімуться від 1 градуса морозу до 3 тепла. Натомість на півдні буде набагато тепліше – +5 – +10 градусів.

      Щодо Києва, то 5 лютого тут також очікують сильний штормовий вітер. Водночас уранці випаде мокрий сніг, який переходитиме у сніг. Але у другій половині дня опадів у столиці вже не буде.

      За інформацією Українського гідрометцентру, на заході, півночі та сході випаде мокрий сніг, а на півдні дощитиме. Найтепліше власне й буде на півдні –  +6 – +8 градусів тепла, а найхолодніше на Сумщині – 0 – -2 градуси. Вітер здебільшого дутиме у північно-східному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди в Україні на середу, 5 лютого:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – -1…+1

      Погода, негода, Україна, 2 лютого, сніг, мокрий сніг, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди в Україні на 5 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
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