Прогноз погоди на 5 лютого: сильна негода охопить Україну – прогнозують сніг

Погодні умови в Україні у середу, 5 лютого, будуть складними. Зокрема, на заході, півночі та центрі слід очікувати мокрий сніг, а на півдні – дощі. Стовпчики термометрів у середньому піднімуться від 0 до 2 градусів тепла. Щоправда, на півдні температура повітря становитиме +8 градусів.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на своєму фейсбуці, причиною таких погодних у мов є циклон Petra. Принесе він із собою сильний сніг або сильний дощ (залежить від температури повітря), а також сильний вітер, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледицю.

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За словами Діденко, найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах. Крім того, сильний штормовий вітер очікують на півночі та значній частині негірського заходу. Також тут є ймовірними помірні або невеликі опади максимум помірні або й невеликі.

У четвер стовпчики термометрів в Україні піднімуться від 1 градуса морозу до 3 тепла. Натомість на півдні буде набагато тепліше – +5 – +10 градусів.

Щодо Києва, то 5 лютого тут також очікують сильний штормовий вітер. Водночас уранці випаде мокрий сніг, який переходитиме у сніг. Але у другій половині дня опадів у столиці вже не буде.

За інформацією Українського гідрометцентру, на заході, півночі та сході випаде мокрий сніг, а на півдні дощитиме. Найтепліше власне й буде на півдні – +6 – +8 градусів тепла, а найхолодніше на Сумщині – 0 – -2 градуси. Вітер здебільшого дутиме у північно-східному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні на середу, 5 лютого:

Ужгород – 0…+2

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – -1…+1



Прогноз погоди в Україні на 5 лютого від Укргідрометцентру