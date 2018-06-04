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Прогноз погоды на 5 июня: практически всю Украину накроют дожди с грозами

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Прогноз погоды в Украине на 5 июня
Прогноз погоды в Украине на 5 июня / Getty images

Погода в Украине во вторник, 5 декабря, будет довольно дождливой. Практически по всей территории страны пройдут первые летние грозы.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, дождей должно хватить всем.

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5 июня Украину будет пересекать холодный воздушный фронт.

А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где ожидается до +25...+30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом даст хорошие температурные колебания и, соответственно, – дожди, даже ливни, грозы, и при грозах отдельные шквалы,
– объясняет специалист.

Что касается температуры воздуха, то она сохранится достаточно высокой в пределах +23...+29 по всей территории Украины.

В Киеве атмосферный фронт во вторник обусловит периодические кратковременные дожди и грозы, которые могут сопровождаться швальними порывами ветра.

Только в Крыму 5 июня не ожидается ни гроз, ни ливней – будет солнечно, +25...+27.

Прогноз погоды на вторник, 5 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +24...+26

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +25...+27

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 червня
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 5 июня

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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