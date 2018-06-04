Прогноз погоды на 5 июня: практически всю Украину накроют дожди с грозами
Погода в Украине во вторник, 5 декабря, будет довольно дождливой. Практически по всей территории страны пройдут первые летние грозы.
Как пишет синоптик Наталья Диденко, дождей должно хватить всем.
Читайте также: Синоптик сообщила, когда в Украине ощутимо похолодает
5 июня Украину будет пересекать холодный воздушный фронт.
А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где ожидается до +25...+30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом даст хорошие температурные колебания и, соответственно, – дожди, даже ливни, грозы, и при грозах отдельные шквалы,
– объясняет специалист.
Что касается температуры воздуха, то она сохранится достаточно высокой в пределах +23...+29 по всей территории Украины.
В Киеве атмосферный фронт во вторник обусловит периодические кратковременные дожди и грозы, которые могут сопровождаться швальними порывами ветра.
Только в Крыму 5 июня не ожидается ни гроз, ни ливней – будет солнечно, +25...+27.
Прогноз погоды на вторник, 5 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +24...+26
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +25...+27
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 5 июня