Прогноз погоди на 5 червня: практично всю Україну накриють дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок, 5 грудня, буде доволі дощовою. Практично по всій території країни пройдуть перші літні грози.

Як пише синоптик Наталка Діденко, дощів повинно вистачити усім.

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5 червня Україну перетинатиме холодний повітряний фронт.

А якщо холодний фронт приходить на розігріту територію, де очікується до +25+30 градусів, то контраст прохолодного повітря за фронтом і спекотного перед фронтом дасть хороші температурні коливання і, відповідно, – дощі, навіть зливи, грози і при грозах окремі шквали,

– пояснює спеціаліст.

Щодо температури повітря, то вона збережеться доволі високою в межах +23+29 по всій території України.

У Києві атмосферний фронт у вівторок зумовить періодичні короткочасні дощі та грози, які можуть супроводжуватись швальними поривами вітру.

Лише у Криму 5 червня не очікується ні гроз, ні злив – буде сонячно, +25+27.

Прогноз погоди на вівторок, 5 червня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +25…+27



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 червня