Прогноз погоди на 5 червня: практично всю Україну накриють дощі з грозами
Погода в Україні у вівторок, 5 грудня, буде доволі дощовою. Практично по всій території країни пройдуть перші літні грози.
Як пише синоптик Наталка Діденко, дощів повинно вистачити усім.
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5 червня Україну перетинатиме холодний повітряний фронт.
А якщо холодний фронт приходить на розігріту територію, де очікується до +25+30 градусів, то контраст прохолодного повітря за фронтом і спекотного перед фронтом дасть хороші температурні коливання і, відповідно, – дощі, навіть зливи, грози і при грозах окремі шквали,
– пояснює спеціаліст.
Щодо температури повітря, то вона збережеться доволі високою в межах +23+29 по всій території України.
У Києві атмосферний фронт у вівторок зумовить періодичні короткочасні дощі та грози, які можуть супроводжуватись швальними поривами вітру.
Лише у Криму 5 червня не очікується ні гроз, ні злив – буде сонячно, +25+27.
Прогноз погоди на вівторок, 5 червня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +25…+27
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 червня