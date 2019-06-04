Прогноз погоды на 5 июня: лето набирает обороты – сильная жара и дожди
Погода в Украине во вторник, 5 июня, будет действительно жаркой. Однако даже высокая температура воздуха не отпугнет дожди, пусть и кратковременные.
Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы, об этом пишет Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Столбик термометра будет колебаться на уровне +24...+29 градусов, а на Востоке и Юге – даже +28...+33 градуса.
Ну, дождями нас не удивишь, в большинстве областей Украины завтра снова кратковременные дожди или ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град,
– пишет Диденко.
Однако жителям северо-восточной части Украины, Сумщины, Харьковщины можно выдохнуть с облегчением – существенных осадков не будет. В восточных областях будет ветрено.
В Киеве в среду, 5 июня, местами ожидается дождь и гроза. В столице тоже будет жарко– +25...+27 градусов.
Прогноз погоды на среду, 5 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +28...+30
Донецк – +26...+30
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +25...+27
Прогноз погоды на 5 июня от Укргидрометцентра