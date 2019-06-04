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      Прогноз погоды на 5 июня: лето набирает обороты – сильная жара и дожди

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      Погода 5 июня 2019 Киев, Львов, Одесса и города Украины - синоптик обещает жару и дожди
      Прогноз погоды в Украине на 5 июня / unsplash

      Погода в Украине во вторник, 5 июня, будет действительно жаркой. Однако даже высокая температура воздуха не отпугнет дожди, пусть и кратковременные.

      Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы, об этом пишет Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Столбик термометра будет колебаться на уровне +24...+29 градусов, а на Востоке и Юге – даже +28...+33 градуса.

      Ну, дождями нас не удивишь, в большинстве областей Украины завтра снова кратковременные дожди или ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град,
      – пишет Диденко.

      Однако жителям северо-восточной части Украины, Сумщины, Харьковщины можно выдохнуть с облегчением – существенных осадков не будет. В восточных областях будет ветрено.

      В Киеве в среду, 5 июня, местами ожидается дождь и гроза. В столице тоже будет жарко– +25...+27 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 5 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +25...+27

      Львов – +25...+27

      Ивано-Франковск – +23...+25

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +23...+25

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +25...+27

      Ровно – +25...+27

      Житомир – +25...+27

      Винница – +25...+27

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +27...+29

      Кропивницкий – +26...+28

      Черкассы – +25...+27

      Чернигов – +25...+27

      Сумы – +25...+27

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +26...+28

      Запорожье – +28...+30

      Донецк – +26...+30

      Луганск – +27...+29

      Харьков – +27...+29

      Киев – +25...+27


      Прогноз погоды на 5 июня от Укргидрометцентра

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