Прогноз погоды на 5 июня: лето набирает обороты – сильная жара и дожди

Погода в Украине во вторник, 5 июня, будет действительно жаркой. Однако даже высокая температура воздуха не отпугнет дожди, пусть и кратковременные.

Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы, об этом пишет Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Столбик термометра будет колебаться на уровне +24...+29 градусов, а на Востоке и Юге – даже +28...+33 градуса.

Ну, дождями нас не удивишь, в большинстве областей Украины завтра снова кратковременные дожди или ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град,

– пишет Диденко.

Однако жителям северо-восточной части Украины, Сумщины, Харьковщины можно выдохнуть с облегчением – существенных осадков не будет. В восточных областях будет ветрено.

В Киеве в среду, 5 июня, местами ожидается дождь и гроза. В столице тоже будет жарко– +25...+27 градусов.

Прогноз погоды на среду, 5 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на 5 июня от Укргидрометцентра