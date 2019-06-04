Прогноз погоди на 5 червня: літо набирає обертів – сильна спека і дощі
Погода в Україні у вівторок, 5 червня, буде справді спекотною. Однак навіть висока температура повітря не відлякає дощі, хай навіть короткочасні
Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи, про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Стовпчик термометра коливатиметься на рівні +24 +29 градусів, а на Сході та Півдні – навіть +28+33 градуси.
Ну, дощами нас також не здивуєш, у більшості областей України завтра знову короткочасні дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали та можливий град,
– пише Діденко.
Однак жителям північно-східної частини України, Сумщини, Харківщини можна видихнути з полегшенням – істотних опадів не буде. В східних областях буде вітряно.
У Києві у середу, 5 червня, місцями очікується дощ та гроза. В столиці теж буде спекотно – +25+27 градусів.
Прогноз погоди на середу, 5 червня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +26…+30
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на 5 червня від Укргідрометцентру