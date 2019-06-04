Прогноз погоди на 5 червня: літо набирає обертів – сильна спека і дощі

Погода в Україні у вівторок, 5 червня, буде справді спекотною. Однак навіть висока температура повітря не відлякає дощі, хай навіть короткочасні

Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи, про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Стовпчик термометра коливатиметься на рівні +24 +29 градусів, а на Сході та Півдні – навіть +28+33 градуси.

Ну, дощами нас також не здивуєш, у більшості областей України завтра знову короткочасні дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали та можливий град,

– пише Діденко.

Однак жителям північно-східної частини України, Сумщини, Харківщини можна видихнути з полегшенням – істотних опадів не буде. В східних областях буде вітряно.

У Києві у середу, 5 червня, місцями очікується дощ та гроза. В столиці теж буде спекотно – +25+27 градусів.

Прогноз погоди на середу, 5 червня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +26…+30

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на 5 червня від Укргідрометцентру