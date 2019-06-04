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      Прогноз погоди на 5 червня: літо набирає обертів – сильна спека і дощі

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      Погода 5 червня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України – синоптик обіцяє спеку та дощі
      Прогноз погоди в Україні на 5 червня / unsplash

      Погода в Україні у вівторок, 5 червня, буде справді спекотною. Однак навіть висока температура повітря не відлякає дощі, хай навіть короткочасні

      Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи, про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Стовпчик термометра коливатиметься на рівні +24 +29 градусів, а на Сході та Півдні – навіть +28+33 градуси.

      Ну, дощами нас також не здивуєш, у більшості областей України завтра знову короткочасні дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали та можливий град,
      – пише Діденко.

      Однак жителям північно-східної частини України, Сумщини, Харківщини можна видихнути з полегшенням – істотних опадів не буде. В східних областях буде вітряно.

      У Києві у середу, 5 червня, місцями очікується дощ та гроза. В столиці теж буде спекотно – +25+27 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 5 червня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +28…+30

      Донецьк – +26…+30

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +27…+29

      Київ – +25…+27


      Прогноз погоди на 5 червня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України
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