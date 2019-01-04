Прогноз погоды на 5 января: часть Украины засыплет снегом
Погода в Украине в субботу, 5 января, будет снежной в западных и северных областях. При этом усилится южный, юго-западный ветер и возможные метели.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Непогода на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, Харьковщине, в районах Днепра и в Крыму прекратится. Поэтому днем в субботу небольшой снег еще будет подсыпать в восточных и в Сумской областях. На юге, в центре будет преобладать сухая погода", – говорится в сообщении синоптика.
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Она отметила, что на дорогах Украины гололедица.
Средняя температура воздуха в Украине в субботу днем ожидается на уровне -3-8 градусов.
В Киева 5 января периодически будет выпадать снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха днем – -3-5 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 5 января, в городах Украины:
Ужгород – -2...-4
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -2...-4
Винница – -2...-4
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -2...-4
Сумы – -3...-5
Полтава – -3...-5
Днепр – -2...-4
Запорожье – 0...-2
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – -3...-5