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      Прогноз погоды на 5 января: часть Украины засыплет снегом

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      Погода 5 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 5 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в субботу, 5 января, будет снежной в западных и северных областях. При этом усилится южный, юго-западный ветер и возможные метели.

      Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

      "Непогода на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, Харьковщине, в районах Днепра и в Крыму прекратится. Поэтому днем ​​в субботу небольшой снег еще будет подсыпать в восточных и в Сумской областях. На юге, в центре будет преобладать сухая погода", – говорится в сообщении синоптика.

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      Она отметила, что на дорогах Украины гололедица.

      Средняя температура воздуха в Украине в субботу днем ​​ожидается на уровне -3-8 градусов.

      В Киева 5 января периодически будет выпадать снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха днем ​​– -3-5 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 5 января, в городах Украины:

      Ужгород – -2...-4

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -2...-4

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -2...-4

      Винница – -2...-4

      Одесса – -1...+1 

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – -1...+1

      Кропивницкий – -3...-5

      Черкассы – -3...-5

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -3...-5

      Днепр – -2...-4

      Запорожье – 0...-2

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -2...-4

      Харьков – -2...-4

      Киев – -3...-5

      Прогноз погоди Україна 5 січня субота де буде снігПрогноз погоды на 5 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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