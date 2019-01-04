Прогноз погоды на 5 января: часть Украины засыплет снегом

Погода в Украине в субботу, 5 января, будет снежной в западных и северных областях. При этом усилится южный, юго-западный ветер и возможные метели.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Непогода на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, Харьковщине, в районах Днепра и в Крыму прекратится. Поэтому днем ​​в субботу небольшой снег еще будет подсыпать в восточных и в Сумской областях. На юге, в центре будет преобладать сухая погода", – говорится в сообщении синоптика.

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Она отметила, что на дорогах Украины гололедица.

Средняя температура воздуха в Украине в субботу днем ​​ожидается на уровне -3-8 градусов.

В Киева 5 января периодически будет выпадать снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха днем ​​– -3-5 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 5 января, в городах Украины:

Ужгород – -2...-4

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -2...-4

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -2...-4

Сумы – -3...-5

Полтава – -3...-5

Днепр – -2...-4

Запорожье – 0...-2

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -3...-5

Прогноз погоды на 5 января от Укргидрометцентра