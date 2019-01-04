Прогноз погоди на 5 січня: частину України засипле снігом
Погода в Україні у суботу, 5 січня, буде сніжною у західних та північних областях. При цьому посилиться південний, південно-західний вітер та можливі хуртовини.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Негода на Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, у районах Дніпра та в Криму припиниться. Тому вдень у суботу невеликий сніг ще підсипатиме у східних та в Сумській областях. На півдні, у центрі переважатиме суха погода", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Вона зауважила, що на дорогах України ожеледиця.
Середня температура повітря в Україні у суботу вдень очікується на рівні -3-8 градусів.
У Києві 5 січня періодично випадатиме сніг, очікується рвучкий вітер. Температура повітря вдень – -3-5 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 5 січня, у містах України:
Ужгород – -2…-4
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -2…-4
Вінниця – -2…-4
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -2…-4
Суми – -3…-5
Полтава – -3…-5
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – -3…-5