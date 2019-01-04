Прогноз погоди на 5 січня: частину України засипле снігом

Погода в Україні у суботу, 5 січня, буде сніжною у західних та північних областях. При цьому посилиться південний, південно-західний вітер та можливі хуртовини.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Негода на Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, у районах Дніпра та в Криму припиниться. Тому вдень у суботу невеликий сніг ще підсипатиме у східних та в Сумській областях. На півдні, у центрі переважатиме суха погода", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Вона зауважила, що на дорогах України ожеледиця.

Середня температура повітря в Україні у суботу вдень очікується на рівні -3-8 градусів.

У Києві 5 січня періодично випадатиме сніг, очікується рвучкий вітер. Температура повітря вдень – -3-5 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 5 січня, у містах України:

Ужгород – -2…-4

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -2…-4

Суми – -3…-5

Полтава – -3…-5

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -2…-4

Харків – -2…-4

Київ – -3…-5



Прогноз погоди на 5 січня від Укргідрометцентру