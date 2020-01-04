Прогноз погоды на 5 января: почти мороз и мокрый снег

Погода в Украине в воскресенье, 5 января, будет более или менее одинаковой почти во всех регионах Украины. Осадков будет больше, однако они будут в основном кратковременными.

Периодические осадки распространятся на большинство областей, об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице. Знайте больше: В Норвегии зафиксировали новый температурный рекорд: синоптики объяснили причину Температура воздуха ночью может опуститься до -1...-5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1...+5 градусов, в Крыму – до +5...+8 градусов. Ветер будет веять с северо-запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными,

– предупреждает синоптик. В Киеве 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь. Ночная температура воздуха составит -2...-4 градуса, дневная +1...+4 градуса.

Прогноз погоды на воскресенье, 5 января, в городах Украины: Ужгород – 0 ...+2 Львов – 0 ...+2 Ивано-Франковск – 0 ...+2 Тернополь – 0 ...+2 Черновцы – 0 ...+2 Хмельницкий – 0 ...+2 Луцк – 0 ...+2 Ровно – 0 ...+2 Житомир – 0 ...+2 Винница – 0 ...+2 Одесса – 0 ...+2 Николаев – 0 ...+2 Херсон – 0 ...+2 Симферополь – +2 ...+4 Кропивницкий – 0 ...+2 Черкассы – 0 ...+2 Чернигов – 0 ...+2 Суммы – 0 ...+2 Полтава – 0 ...+2 Днепр – 0 ...+2 Запорожье – 0 ...+2 Донецк – 0 ...+2 Луганск – 0 ...+2 Харьков – 0 ...+2 Киев – 0 ...+2

Прогноз погоды на 5 января от Укргидрометцентра