Прогноз погоды на 5 января: почти мороз и мокрый снег
Погода в Украине в воскресенье, 5 января, будет более или менее одинаковой почти во всех регионах Украины. Осадков будет больше, однако они будут в основном кратковременными.
Периодические осадки распространятся на большинство областей, об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Температура воздуха ночью может опуститься до -1...-5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1...+5 градусов, в Крыму – до +5...+8 градусов.
Ветер будет веять с северо-запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными,
– предупреждает синоптик.
В Киеве 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь. Ночная температура воздуха составит -2...-4 градуса, дневная +1...+4 градуса.
Ужгород – 0 ...+2
Львов – 0 ...+2
Ивано-Франковск – 0 ...+2
Тернополь – 0 ...+2
Черновцы – 0 ...+2
Хмельницкий – 0 ...+2
Луцк – 0 ...+2
Ровно – 0 ...+2
Житомир – 0 ...+2
Винница – 0 ...+2
Одесса – 0 ...+2
Николаев – 0 ...+2
Херсон – 0 ...+2
Симферополь – +2 ...+4
Кропивницкий – 0 ...+2
Черкассы – 0 ...+2
Чернигов – 0 ...+2
Суммы – 0 ...+2
Полтава – 0 ...+2
Днепр – 0 ...+2
Запорожье – 0 ...+2
Донецк – 0 ...+2
Луганск – 0 ...+2
Харьков – 0 ...+2
Киев – 0 ...+2
Прогноз погоды на 5 января от Укргидрометцентра