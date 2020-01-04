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      Прогноз погоды на 5 января: почти мороз и мокрый снег

      93 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 5 января / segodnya.ua/ua

      Погода в Украине в воскресенье, 5 января, будет более или менее одинаковой почти во всех регионах Украины. Осадков будет больше, однако они будут в основном кратковременными.

      Периодические осадки распространятся на большинство областей, об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Знайте больше: В Норвегии зафиксировали новый температурный рекорд: синоптики объяснили причину

      Температура воздуха ночью может опуститься до -1...-5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1...+5 градусов, в Крыму – до +5...+8 градусов.

      Ветер будет веять с северо-запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными,
      – предупреждает синоптик.

      В Киеве 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь. Ночная температура воздуха составит -2...-4 градуса, дневная +1...+4 градуса.


      Прогноз погоды на воскресенье, 5 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0 ...+2

      Львов – 0 ...+2

      Ивано-Франковск – 0 ...+2

      Тернополь – 0 ...+2

      Черновцы – 0 ...+2

      Хмельницкий – 0 ...+2

      Луцк – 0 ...+2

      Ровно – 0 ...+2

      Житомир – 0 ...+2

      Винница – 0 ...+2

      Одесса – 0 ...+2

      Николаев – 0 ...+2

      Херсон – 0 ...+2

      Симферополь – +2 ...+4

      Кропивницкий – 0 ...+2

      Черкассы – 0 ...+2

      Чернигов – 0 ...+2

      Суммы – 0 ...+2

      Полтава – 0 ...+2

      Днепр – 0 ...+2

      Запорожье – 0 ...+2

      Донецк – 0 ...+2

      Луганск – 0 ...+2

      Харьков – 0 ...+2

      Киев – 0 ...+2


      Прогноз погоды на 5 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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