Прогноз погоди на 5 січня: майже мороз та мокрий сніг
Погода в Україні в неділю, 5 січня, буде більш-менш однаковою майже у всіх регіонах України. Опадів побільшає, однак вони будуть здебільшого короткочасними.
Періодичні опади поширяться на більшість областей, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Температура повітря вночі може опуститись до -1-5 градусів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +1+5 градусів, в Криму – до +5+8 градусів.
Вітер повіватиме з північного заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними,
– попереджає синоптик.
У Києві 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ. Нічна температура повітря становитиме -2-4 градуси, денна +1+4 градуси.
Прогноз погоди на неділю, 5 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 5 січня від Укргідрометцентру