Прогноз погоди на 5 січня: майже мороз та мокрий сніг

Погода в Україні в неділю, 5 січня, буде більш-менш однаковою майже у всіх регіонах України. Опадів побільшає, однак вони будуть здебільшого короткочасними.

Періодичні опади поширяться на більшість областей, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці. Знайте більше: У Норвегії зафіксували новий температурний рекорд – синоптики пояснили причину Температура повітря вночі може опуститись до -1-5 градусів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +1+5 градусів, в Криму – до +5+8 градусів. Вітер повіватиме з північного заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними,

– попереджає синоптик. У Києві 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ. Нічна температура повітря становитиме -2-4 градуси, денна +1+4 градуси. Прогноз погоди на неділю, 5 січня, у містах України: Ужгород – 0…+2 Львів – 0…+2 Івано-Франківськ – 0…+2 Тернопіль – 0…+2 Чернівці – 0…+2 Хмельницький – 0…+2 Луцьк – 0…+2 Рівне – 0…+2 Житомир – 0…+2 Вінниця – 0…+2 Одеса – 0…+2 Миколаїв – 0…+2 Херсон – 0…+2 Сімферополь – +2…+4 Кропивницький – 0…+2 Черкаси – 0…+2 Чернігів – 0…+2 Суми – 0…+2 Полтава – 0…+2 Дніпро – 0…+2 Запоріжжя – 0…+2 Донецьк – 0…+2 Луганськ – 0…+2 Харків – 0…+2 Київ – 0…+2

Прогноз погоди на 5 січня від Укргідрометцентру