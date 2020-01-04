15:20
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Секрет Іллі Киви. Гімн праці чиновників у Харкові
      Вєсті.UA
      14:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Прогноз погоди на 5 січня: майже мороз та мокрий сніг

      22 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 5 січня / segodnya.ua/ua

      Погода в Україні в неділю, 5 січня, буде більш-менш однаковою майже у всіх регіонах України. Опадів побільшає, однак вони будуть здебільшого короткочасними.

      Періодичні опади поширяться на більшість областей, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: У Норвегії зафіксували новий температурний рекорд – синоптики пояснили причину

      Температура повітря вночі може опуститись до -1-5 градусів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +1+5 градусів, в Криму – до +5+8 градусів.

      Вітер повіватиме з північного заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними,
      – попереджає синоптик.

      У Києві 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ. Нічна температура повітря становитиме -2-4 градуси, денна +1+4 градуси.

      Прогноз погоди на неділю, 5 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…+2


      Прогноз погоди на 5 січня від Укргідрометцентру 

      Страви на Святвечір: рецепт смачних та пишних пампухів
      сьогодні
      6553
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Чим запам'ятався політичний 2019 рік
      Антон Голобородько 55
      сьогодні , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 1140
      сьогодні , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 3130
      сьогодні , 07:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 667
      сьогодні , 01:00 Це був постапокаліпсис: вражаюча розповідь "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 3030
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук