Прогноз погоды на 5 ноября: украинцев порадуют последние теплые дни перед морозами
Погода в Украине в понедельник, 5 ноября, все еще будет комфортной и без осадков. Однако на смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Так, в понедельник, 5 ноября, в Украине снова будет сухо, однако солнца ожидать не следует.
Теплее будет в Западной Украине – там воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако на Востоке столбик термометра поднимется до отметки 12 градусов.
Без существенных осадков, туманы, +10+16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов,
– пишет синоптик.
В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман.
При этом синоптик прогнозирует, что первые морозы придут на следующих выходных.
Прогноз погоды на понедельник, 5 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +11...+13
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +11...+13
Прогноз погоды от Укргидрометцентра