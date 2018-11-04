15:43
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Прогноз погоды на 5 ноября: украинцев порадуют последние теплые дни перед морозами

      33 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 5 ноября
      Прогноз погоды на 5 ноября / Фото из свободных источников

      Погода в Украине в понедельник, 5 ноября, все еще будет комфортной и без осадков. Однако на смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Из-за изменения климата на Земле вскоре появятся миллионы климатических беженцев, – эколог

      Так, в понедельник, 5 ноября, в Украине снова будет сухо, однако солнца ожидать не следует.

      Теплее будет в Западной Украине – там воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако на Востоке столбик термометра поднимется до отметки 12 градусов.

      Без существенных осадков, туманы, +10+16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов,
      – пишет синоптик.

      В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман.

      При этом синоптик прогнозирует, что первые морозы придут на следующих выходных.

      Прогноз погоды на понедельник, 5 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +13...+15

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +10...+12

      Винница – +10...+12

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – + 7... + 9

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +7...+9

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +7...+9

      Киев – +11...+13

      Прогноз погоди 5 листопадаПрогноз погоды от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      сегодня , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 14:22 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сегодня , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      сегодня , 13:00 Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      Сергій Фурса
      Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      сегодня , 12:00 Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      Злой Одессит
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      "Хоть 2050 год": Илларионов объяснил, почему Путин не отдаст власть над Россией
       6 октября , 14:12
      Только факты об избиении журналистов и "каштановый скандал"
       21 мая 2013 , 19:35 6
      Шахтер – Хоффенхайм: заявка "горняков" на матч Лиги чемпионов – Кайоде может сыграть в матче
       18 сентября , 18:09
      Шахтер – Динамо: стал известен арбитр матча
       1 ноября , 09:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук